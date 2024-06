Fos démarre son recrutement avec Lucas Bourhis

Lucas Bourhis (1,75 m, 24 ans) est la première recrue de l’intersaison de Fos Provence. Attendue depuis plusieurs jours, la signature du meneur pour la saison 2024-2025 a été rendue officielle ce lundi 17 juin.

Le Tourangeau s’est relancé à Lille en 2023-2024 après une saison difficile à Quimper tant sur le plan individuel que collectif. En 45 rencontres, ce fort shooteur (41,4% de réussite à 3-points sur 5,8 tentatives par match) a tourné à 10 points, 2,4 rebonds et 3,7 passes décisives en 27 minutes en sortie de banc (15 titularisations sur 45 rencontres). Il a notamment brillé face à Fos Provence en championnat, marquant 20 points à 5/6 à 3-points lors du match aller à la Halle Henri Giuitta puis 14 points à 4/6 derrière l’arc en plus de 11 passes décisives sur le match retour.

« On est très satisfait de la signature de Lucas, a commenté son nouvel entraîneur Rémi Giuitta. On cherchait un meneur JFL assez jeune, avec déjà une certaine expérience, et un certain vécu à haut niveau. Il remplit toutes les cases qu’on recherchait. C’est un joueur réputé par sa fougue, sa capacité à être virevoltant, à shooter à 3-points même à très longue distance, ce qui correspond à la philosophie de jeu que je souhaiterais installer pour la saison prochaine. C’est un garçon bosseur, très engagé qui a encore une marge de progression assez importante à mon sens. On va continuer à essayer de le faire grandir chez nous ».