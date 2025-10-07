France 3 Régions diffusera deux affiches d’EuroLeague féminine ce mercredi

La compétition européenne la plus prestigieuse reprend cette semaine, et le basket féminin français sera à l’honneur sur France 3. La chaîne régionale diffusera deux matches de la première journée d’EuroLeague féminine ce mercredi 8 octobre.

Basket Landes – Saragosse : Carla Leite de retour à Mont-de-Marsan

Du côté de l’Espace Francois Mitterrand, Basket Landes débutera à 19h30 sa campagne européenne face à Saragosse, club espagnol emmené par la jeune meneuse française Carla Leite et deux autres Françaises : Aminata Gueye et Ornella Bankolé. Une rencontre particulière pour ces quatre joueuses qui affronteront un club qu’elles connaissent bien pour avoir longtemps arpenté les parquets de LFB.

Cette rencontre diffusée sur NoA sera commentée par Céline Dumerc et Lukas Nicot, un duo familier des fans de basketball sur les antennes régionales de France Télévisions.

Bourges – Prague : le retour de Pauline Astier au Prado

30 minutes, ce sera au tour des Tango de Bourges d’entrer en lice, avec une affiche de prestige contre le ZVVZ USK Prague. Un match marqué par le retour de Pauline Astier sur le parquet du Prado, désormais sous les couleurs du club tchèque après son transfert cet été. Chez le champion d’Europe en titre, la Tarbaise évolue avec deux compatriotes, Janelle Salaün et Valériane Ayayi.

Aux commentaires sur France 3 Centre Val de Loire, les téléspectateurs retrouveront Benoît Bruère accompagné de l’ancienne intérieure internationale Helena Ciak, pour une immersion complète dans cette première journée d’EuroLeague féminine.

Une belle vitrine pour le basket féminin français

Avec ces deux affiches diffusées sur France 3 Régions, le basket féminin bénéficie d’une belle exposition médiatique pour lancer la saison européenne. Basket Landes, champion de France en titre, et Bourges, habitué des grandes soirées continentales, auront à cœur de bien débuter leur campagne.