Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroLeague Féminine

France 3 Régions diffusera deux affiches d’EuroLeague féminine ce mercredi

EuroLeague - Pour la première journée d’EuroLeague féminine, France 3 Régions proposera ce mercredi 8 octobre deux rencontres alléchantes : Basket Landes – Saragosse et Bourges – Prague.
|
00h00
Résumé
Écouter
France 3 Régions diffusera deux affiches d’EuroLeague féminine ce mercredi

Ornella Bankolé et Saragosse débutent leur saison d’EuroLeague ce mercredi chez Basket Landes, devant les caméras de France 3

Crédit photo : FIBA

La compétition européenne la plus prestigieuse reprend cette semaine, et le basket féminin français sera à l’honneur sur France 3. La chaîne régionale diffusera deux matches de la première journée d’EuroLeague féminine ce mercredi 8 octobre.

Basket Landes – Saragosse : Carla Leite de retour à Mont-de-Marsan

Du côté de l’Espace Francois Mitterrand, Basket Landes débutera à 19h30 sa campagne européenne face à Saragosse, club espagnol emmené par la jeune meneuse française Carla Leite et deux autres Françaises : Aminata Gueye et Ornella Bankolé. Une rencontre particulière pour ces quatre joueuses qui affronteront un club qu’elles connaissent bien pour avoir longtemps arpenté les parquets de LFB.

Cette rencontre diffusée sur NoA sera commentée par Céline Dumerc et Lukas Nicot, un duo familier des fans de basketball sur les antennes régionales de France Télévisions.

Bourges – Prague : le retour de Pauline Astier au Prado

30 minutes, ce sera au tour des Tango de Bourges d’entrer en lice, avec une affiche de prestige contre le ZVVZ USK Prague. Un match marqué par le retour de Pauline Astier sur le parquet du Prado, désormais sous les couleurs du club tchèque après son transfert cet été. Chez le champion d’Europe en titre, la Tarbaise évolue avec deux compatriotes, Janelle Salaün et Valériane Ayayi.

Aux commentaires sur France 3 Centre Val de Loire, les téléspectateurs retrouveront Benoît Bruère accompagné de l’ancienne intérieure internationale Helena Ciak, pour une immersion complète dans cette première journée d’EuroLeague féminine.

Une belle vitrine pour le basket féminin français

Avec ces deux affiches diffusées sur France 3 Régions, le basket féminin bénéficie d’une belle exposition médiatique pour lancer la saison européenne. Basket Landes, champion de France en titre, et Bourges, habitué des grandes soirées continentales, auront à cœur de bien débuter leur campagne.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Bourges
Bourges
Suivre
France 3
France 3
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Zaccharie Risacher
NBA
00h00Zaccharie Risacher en rodage pour sa première avec Atlanta
Johnny Berhanemeskel, ici devant son coach Guillaume Vizade, a été décisif dans la victoire du Mans face à Paris
Betclic ELITE
00h00« Il y a du caractère » : Guillaume Vizade revient sur le combat entre Le Mans et Paris
NBA
00h00539 jours plus tard, Olivier Sarr rejoue enfin : le pivot français relance sa carrière avec Toronto
Ornella Bankolé et Saragosse débutent leur saison d'EuroLeague ce mercredi chez Basket Landes, devant les caméras de France 3
EuroLeague Féminine
00h00France 3 Régions diffusera deux affiches d’EuroLeague féminine ce mercredi
NBA
00h00Victor Wembanyama frôle le triple-double pour sa reprise avec les Spurs
Lucas Fischer qui entre dans l'arène
Betclic ELITE
00h00Lucas Fischer signe son record de points en Betclic ÉLITE
Tanguy Peyre @Dylan Garino
ELITE 2
00h00Première apparition en Elite 2 pour Tanguy Peyre avec Antibes
Stéphane Eberlin est tendu après un début de saiosn complexe avec le Caen Basket Calvados
ELITE 2
00h00Le coup de gueule de Stéphane Eberlin après la défaite de Caen à Évreux : « Il faut qu’on soit beaucoup plus méchants »
Trevor Hudgins a encore joué un mauvais tour à Paris
Betclic ELITE
00h00Le Mans l’emporte contre Paris pour la deuxième fois de la saison
cheick sekou conde avec Rennes
ELITE 2
00h00Challans rapatrie un de ses anciens joueurs
1 / 0
Livenews NBA
Zaccharie Risacher
NBA
00h00Zaccharie Risacher en rodage pour sa première avec Atlanta
Nikola Topic a du être opéré au niveau des testicules
NBA
00h00Opéré des testicules, Nikola Topic va manquer 4 à 6 semaines de compétition
NBA
00h00539 jours plus tard, Olivier Sarr rejoue enfin : le pivot français relance sa carrière avec Toronto
NBA
00h00Victor Wembanyama frôle le triple-double pour sa reprise avec les Spurs
Joel Embiid pose avec le maillot des Sixers
NBA
00h00Les 76ers dévoilent leurs maillots throwback de l’ère Allen Iverson pour 2025-2026
Bronny James galère avec son tir en présaison
NBA
00h00Bronny James souffre en présaison avec les Lakers malgré ses baskets en or
Victor Wembanyama a affiché un gros niveau de forme lors d'un match d'entraînement ouvert au public
NBA
00h00Victor Wembanyama impressionne pour son retour à San Antonio après 7 mois d’absence
Ousmane Dieng a encore profité de la présaison pour se montrer
NBA
00h00Ousmane Dieng brille encore en présaison, face aux Hornets de Moussa Diabaté et Tidjane Salaün
NBA
00h00Les Bulls vont être patients avec Noa Essengue : « Il doit s’étoffer, améliorer sa défense et son shoot »
NBA
00h00Joan Beringer monte en puissance avec Minnesota, Nolan Traoré et Noah Penda se montrent en présaison NBA
1 / 0