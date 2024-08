Une olympienne pour les Bleues, et un seul aussi pour leurs homologues masculins. Alors que les héros de Paris sont déjà de retour aux affaires, soit dans le monde du 5×5 (Timothé Vergiat et Lucas Dussoulier), soit avec Paris 3×3 (Jules Rambaut et Franck Seguela vainqueurs du Masters de Lausanne, et engagés à l’Open de France), l’équipe de France masculine comportera un vice-champion olympique pour la Coupe d’Europe de 3×3 à Vienne en cette fin de semaine. Alors que la présence d’Emmanuel Monceau avait initialement été annoncée par la FIBA, le nouveau joueur de Marmande laisse finalement sa place au n°1 tricolore, Franck Seguela.

Outre le médaillé d’argent, le sélectionneur Karim Souchu a fait le choix de deux habitués du 3×3 avec Raphael Wilson, l’un des héros du TQO de Debrecen, et Paul Djoko. Ils seront accompagnés d’un joueur de l’équipe de Bordeaux Ballistik, Baptiste Oger. Signé par Angers (NM1) pour la nouvelle saison, il n’avait jamais connu les honneurs d’une sélection avec l’équipe de France A, seulement des U23 l’an dernier pour la Coupe du Monde de la catégorie (4e).

En poule, les Bleus affronteront la Grande-Bretagne puis la Lettonie, dans un match aux faux airs de revanche de la demi-finale olympique (21-14) puisque seul Zigmars Raimo était présent sur le terrain à la Concorde côté balte. L’an dernier, les Lettons avaient battu les Français lors de la petite finale (19-22). Médaillés d’or au bout du suspense à Paris, les Pays-Bas feront office de favori pour le sacre continental, avec trois rescapés des JO, dont le héros Worthy de Jong…