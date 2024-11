La Fédération Française de BasketBall (FFBB) a annoncé ce mardi à Paris des changements majeurs pour ses Équipes de France de 3×3. François Brisson prend les rênes des Bleues, tandis que Karim Souchu est confirmé à la tête des Bleus. Ces décisions marquent un nouveau chapitre dans la préparation de l’équipe nationale vers les Jeux olympiques de Los Angeles en 2028.

François Brisson : une nouvelle ère pour les Bleues du 3×3

À 52 ans, François Brisson succède à Yann Julien comme entraîneur principal de l’Équipe de France féminine 3×3. Ancien assistant de Pierre Vincent avec les Bleues du 5×5, Brisson apporte avec lui une riche expérience, ayant contribué à quatre médailles internationales (or à l’Euro 2009, argent aux JO 2012 et à l’Euro 2013, et bronze à l’Euro 2011).

Le natif de Nantes hérite d’une équipe au sommet : vice-championne du monde et d’Europe en 2024, mais également victorieuse du prestigieux « FIBA 3×3 Women’s Series ». Sa mission sera de maintenir cette dynamique tout en construisant sur les bases solides posées par Yann Julien, désormais nommé Directeur adjoint de la performance et des Équipes de France en charge du 3×3.

Karim Souchu reconduit après une année exceptionnelle

Chez les hommes, Karim Souchu, 45 ans, continue son aventure à la tête de l’Équipe de France masculine de 3×3 après une saison 2024 historique. Vice-champions olympiques à Paris, les Bleus ont confirmé leur place parmi les meilleures nations mondiales sous sa direction.

Souchu, ancien international français, a également brillé sur le circuit professionnel avec l’équipe « 3×3 Paris », consolidant la position de la France dans l’élite du FIBA 3×3 World Tour. Deux médailles internationales (Jeux Olympiques 2024 et Coupe du Monde 2022) témoignent des progrès du 3×3 masculin à l’international.

Objectif Los Angeles 2028

La France, actuellement deuxième nation mondiale au classement FIBA 3×3, a les Jeux olympiques 2028 en ligne de mire. En attendant, les deux équipes vivront une année chargée avec notamment une Coupe du Monde, une Coupe d’Europe et le traditionnel « FIBA 3×3 Women’s Series » pour les féminines.

Avec François Brisson et Karim Souchu à la barre, la Fédération mise sur la stabilité et l’expérience pour poursuivre son ascension sur la scène mondiale du 3×3.