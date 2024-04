François Gomez avant le match retour Bourges-Tarbes : « On va jouer pour gagner le match »

Tarbes a créé la sensation lors du match aller des quarts de finale des playoffs LFB en s’imposant de 18 points lors du match aller contre Bourges. Un écart que le TGB conserve au moment de jouer la deuxième mi-temps de cette série de playoffs non pas en deux matches gagnants mais au cumul des points marqués sur les deux rencontres.

Technicien d’expérience, François Gomez s’attend à un réveil des Tango sur ce match retour, joué dans un Prado qui s’annonce des plus bruyant. Il le partage dans un entretien accordé au Berry Républicain :

« Elle (la révolte berruyère) aura lieu, mais on ne la craint pas. Il va falloir la contenir, mais il ne faut pas se tromper de combat. Le combat, on a à le mener contre nous-mêmes, plus que contre notre adversaire. On a une équipe jeune, mais qui a vécu des expériences intéressantes cette année, dans lesquelles on a beaucoup appris. On a joué une demi-finale de Coupe de France perdue après prolongation à Basket Landes dans une ambiance similaire à celle que l’on va avoir ici. On a pris une belle fessée à Montpellier devant 8 000 spectateurs, dans un match où on n’était pas descendus du bus. Ces expériences-là doivent nous servir pour ce match retour. »