Carla Leite avant le défi berruyer : « Finir l’aventure au TGB de la meilleure manière »

Carla Leite et Tarbes débutent leur quart de finale de playoffs face à Bourges ce jeudi, à 20h50. Face à des Tango bien en place, le TGB va tenter de réaliser la surprise. Pour cela, l’équipe de François Gomez compte sur sa meneuse Carla Leite, élue dans le meilleur cinq de la saison, au même titre que l’intérieure Dominique Malonga.

Tout juste retenue par Dallas à la neuvième place de la Draft WNBA – ce qu’elle décrit comme « le meilleur cadeau qu’elle aurait pu avoir pour ses 20 ans » -, la Varoise veut finir son parcours à Tarbes sur une bonne note, elle qui va rejoindre Villeneuve d’Ascq après l’intersaison.

« J’ai un projet ailleurs qui va arriver, donc forcément j’ai envie de finir l’aventure au TGB de la meilleure manière, décrit-elle dans La Dépêche. Si je peux repartir du TGB avec le titre de champion de France, bien sûr que je le prends. Je vais attaquer ce match en voulant le gagner car je sais qu’après on aura un match retour au Prado qui risque d’être encore plus compliqué. Là, j’ai envie de faire le meilleur match possible à domicile pour se rendre la tâche plus facile, lundi, à Bourges. J’espère qu’on va passer ce cap des quarts et après, il y a moyen qu’on tombe contre Basket Landes… nos meilleures amies (rires). »