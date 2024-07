François Peronnet succède à Lamine Kebe à la tête de l’équipe NM1 du Pôle France

François Peronnet est le nouveau coach de l’équipe U18 masculine du Pôle France évoluant en Nationale 1 masculine (NM1). Il succède à Lamine Kebe qui a fait le choix de quitter le programme pensionnaire de l’INSEP afin de prendre la tête de l’équipe professionnelle de l’Orléans Loiret Basket.

🚨 Un nouveau directeur et un staff technique modifié, le Pôle France et ses quatre équipes vont connaître plusieurs nouveautés à la rentrée dans l'encadrement des meilleurs prospects français. Plus d'informations👇https://t.co/uCT6OE9PG4 pic.twitter.com/GahPl8SCtM

— Fédération Française de BasketBall (@ffbasketball) July 19, 2024