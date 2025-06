Frank Ntilikina claque un énorme dunk mais le Partizan s’incline à Podgorica en finale de Ligue adriatique

Frank Ntilikina (1,93 m, 26 ans) a illuminé le match 2 des finales de Ligue adriatique d’un éclair de puissance : un énorme dunk main droite qui a enflammé le public… monténégrin. Mais malgré ce highlight et un apport efficace en sortie de banc (10 points à 4/6 en 17 minutes et 48 secondes), le Partizan Belgrade a été renversé par le Budućnost (84-73) à Podgorica. La série est désormais à égalité (1-1), mais les Serbes rentrent à Belgrade avec l’avantage du terrain récupéré grâce à leur victoire dans le match 1.

Nobody: Frank Ntilikina: I’M STILL THE FRENCHISEpic.twitter.com/Td6wmdUJcn — New York Basketball (@NBA_NewYork) June 7, 2025

Le Budućnost renverse le Partizan en seconde mi-temps

À la pause, tout semblait pourtant aller dans le bon sens pour le Partizan. Portés par un banc inspiré – Carlik Jones, Tyrique Jones et Sterling Brown ont dynamisé l’attaque – les hommes de Željko Obradović menaient 41-31. Frank Ntilikina, lui, avait déjà marqué les esprits avec un dunk spectaculaire en première mi-temps, s’envolant au-dessus de la défense monténégrine.

Mais au retour des vestiaires, le scénario s’est inversé. Plus agressifs et bien plus rigoureux défensivement, les joueurs du Budućnost ont infligé un 25-10 au Partizan dans le troisième quart-temps, grâce notamment à leur secteur intérieur dominant. L’ancien pivot de Bourg et des Metropolitans 82 Alen Omic a été omniprésent (15 points), bien épaulé par McKinley Wright, de retour après une blessure et auteur d’un match plein (14 points, 4 passes).

Un quatrième quart fatal aux Belgradois

À l’entame du dernier quart, le Budućnost menait 56-51. Mais c’est dans les premières minutes de cette période que le match a basculé pour de bon. Les locaux ont passé un 13-0 cinglant pour prendre 17 points d’avance (73-56), profitant de la domination physique d’Omić et d’une défense étouffante. Le Partizan a bien tenté un baroud d’honneur, revenant à 7 points à une minute de la fin, mais trop tard.

Avec 33 rebonds contre 24 pour le Partizan, et une nette domination dans la raquette (46 points dans la peinture contre 36), le Budućnost a su répondre après sa débâcle du match 1. Malgré la défaite, Frank Ntilikina a confirmé qu’il montait en puissance dans ces playoffs. À domicile pour les deux prochains matches, le Partizan aura l’occasion de reprendre l’ascendant dans cette finale encore très ouverte.