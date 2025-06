Frank Ntilikina et le Partizan Belgrade terminent leur saison en remportant la Ligue Adriatique

Le Partizan Belgrade a décroché son 8e titre régional en s’imposant face à Buducnost Podgorica lors du match 4 des finales de l’ABA League, la Ligue Adriatique. Une victoire 90 à 75 qui permet aux Serbes de remporter la série sur le score de 3 à 1.

Après un premier quart-temps très équilibré (26–26), le Partizan a pris un léger avantage à la pause (48–44). Mais c’est au retour des vestiaires que les hommes de Zeljko Obradovic ont fait la différence, en infligeant un 17–5 à leur adversaire. Cet écart, creusé à +16 au milieu du troisième quart-temps, s’est avéré décisif. Très discipliné, le club de Belgrade a su compenser la réussite aux tirs de Budućnost par une meilleure maîtrise des fondamentaux : 13 rebonds offensifs contre 6 et seulement 5 balles perdues contre 9.

Comme au tout long de ces finales, le meneur Carlik Jones a brillé durant cette rencontre décisive avec 17 points, 4 rebonds, 9 passes décisives et 1 interception, pour une évaluation de 26. Encore sous contrat jusqu’en 2026 avec le Partizan, le meneur sera cependant très convoité cet été. Mais le MVP des Finales est un autre Jones, Tyrique. Le puissant intérieur a compilé 11,5 points, 8 rebonds et 2,5 passes décisives pour une évaluation moyenne de 20,3 sur l’ensemble des quatre matchs.

Efficace en sortie de banc lors du match 2 (10 points), Frank Ntilikina n’a cependant pas disputé les deux dernières rencontres. Pour son retour en Europe après plus de sept saisons en NBA, le meneur remporte néanmoins le premier titre collectif de sa carrière professionnelle, après ses échecs en finale du championnat de France avec Strasbourg en 2016 et 2017, ainsi qu’en EuroCup (2016).

Avec ce nouveau sacre, le Partizan Belgrade devient l’équipe la plus titrée de l’histoire de la Ligue adriatique, avec huit trophées à son actif, soit un de plus que le grand rival l’Étoile Rouge.

🏆 Champions again!@PartizanBC lift the #ABALiga trophy for the 8th time in club's history! 👏👏#ABAPlayoffs pic.twitter.com/IwMrhPVJeo

— AdmiralBet ABA League (@ABA_League) June 12, 2025