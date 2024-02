Frédéric Fauthoux après Bourg – Monaco : « C’est une victoire bonus en Betclic ELITE »

La JL Bourg a fait tomber l’AS Monaco ce dimanche 4 février pour la 22e journée de Betclic ÉLITE. Battre la Roca Team, qui n’avait perdu qu’une fois cette saison en championnat de France, n’est pas anodin même si le coach Sasa Obradovic a fait tourner et reposer deux de ses leaders, Mike James et John Brown.

D’entrée de jeu, les Bressans ont sauté à la gorge des Monégasques. Si ces derniers sont revenus par deux fois, les joueurs de Frédéric Fauthoux ont fini par l’emporter 74 à 70. Le technicien landais est revenu sur la rencontre après la rencontre* :

« Pour jouer Monaco, il faut rester lucides sur ce qu’on fait, c’est important de commencer pied au plancher comme on sait que c’est dur d’enchaîner les matches tous les deux jours pour eux. Ils ont parfois du mal à se mettre en route, et nous, on a commencé avec la meilleure intensité possible. On s’est concentré sur la cohésion collective, l’intensité. On a continué à prendre les tirs ouverts qu’on s’est créés, même si nos shooteurs n’étaient pas en réussite, mais ils ont été précieux en défense.