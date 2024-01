Un choc Monaco – ASVEL dès les 1/8e de finale de la Coupe de France !

Dans l’anonymat persistant de la Coupe de France, les 1/8e de finale marquent toujours un tournant. Il s’agit traditionnellement de l’entrée des gros bras, soit les huit derniers qualifiés pour les playoffs de Betclic ÉLITE, dont le tenant monégasque.

Au siège de la Fédération, Amara Sy a effectué le tirage au sort ce mercredi. Et le directeur sportif du Paris Basketball, éliminé par Lille dès les 1/32e de finale, a eu la main lourde pour ses deux anciens clubs, Monaco et Lyon-Villeurbanne, adversaires dès leur entrée en lice dans un 1/8e de finale choc en forme de remake de la finale de l’an dernier.

Une équipe de Pro B au rendez-vous du Top 8

On notera également qu’un club de Pro B est d’ores et déjà assuré d’être en quart de finale avec une opposition entre Champagne Basket et la JAV, également programmée en finale de la Leaders Cup Pro B. Ce sera une première depuis l’édition 2020, où la pandémie de coronavirus avait malheureusement empêché Nantes de défier les Metropolitans 92 à l’Arena Loire.

Le programme :

Champagne Basket (Pro B) – Vichy (Pro B)

Le Portel – Metropolitans 92

Gravelines-Dunkerque – Élan Béarnais (Pro B)

AS Monaco – ASVEL

SLUC Nancy – JL Bourg

Strasbourg – Cholet

Le Mans – Dijon

Nanterre – Saint-Quentin

Les vainqueurs seront qualifiés pour le Top 8 avec le plateau quart de finale – demi-finale qui se tiendra les 16 et 17 mars prochain à Trélazé. Les 1/8e de finale sont programmés les mardi 13 et mercredi 14 février.