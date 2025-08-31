Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Équipe de France

Frédéric Fauthoux après France – Israël : « On a perdu pied »

Équipe de France - Le sélectionneur Frédéric Fauthoux est revenu sur la défaite de l'équipe de France contre Israël (82-69) lors du troisième match des Bleus à l'EuroBasket 2025.
|
00h00
Résumé
Écouter
Frédéric Fauthoux après France – Israël : « On a perdu pied »

Frédéric Fauthoux est resté assez fermé pendant France – Israël

Crédit photo : Julie Dumélié

Battue pour la première fois lors de l’EuroBasket 2025, l’équipe de France masculine a montré un visage moins séduisant ce dimanche 31 août contre Israël. Après un bon début de rencontre (20-10, 8′), les Bleus ont laissé leurs adversaires revenir au score (36 partout à la pause) puis prendre le dessus dans le dernier quart-temps. Sans dramatiser, le sélectionneur Frédéric Fauthoux n’a pas caché son insatisfaction après la rencontre.

Pouvez-vous nous parler de cette première défaite et de ce qu’elle signifie dans la dynamique des Bleus à l’Euro ?

Je pense que c’est quelque chose qui devait arriver un jour, il ne faut pas non plus se leurrer. Cela fait partie du jeu aussi et je pense qu’on doit aussi grandir en vivant des choses comme ça. Tout le monde, je parle. C’est un coup d’arrêt mais pas une fin en soi. On a encore des matchs à venir qui sont très importants et intéressants pour la suite. Peut-être que maintenant il va falloir qu’on fasse un peu de calcul aussi. Mais ce n’est pas un stop définitif, ce n’est pas une désillusion non plus. Je pense qu’on s’était préparé mais dans l’engagement que l’on voulait, je pense qu’on n’était pas à la hauteur.

LIRE AUSSI

Est-ce que vous êtes déçu par la manière et surtout, il peut y avoir des conséquences avec le gros écart que vous avez concédé au final ?

Franchement, on est toujours déçu de la manière quand on perd. Après oui, la plus grosse déception c’est l’écart. On a perdu pied, ça peut arriver. N’oubliez jamais que même quand on gagne et quand on perd, ça reste toujours une équipe en construction. Il faut vraiment qu’on règle des choses. Par contre, ce que j’ai dit aux joueurs, c’est que souvent on a du mal à se mettre en route.

Comment expliquer que vous ayez perdu pied ? Guershon a parlé d’un jeu « plus perso » que d’habitude.

C’est toujours des défenses atypiques que propose l’équipe adverse de ce soir. Le piège, c’est justement de garder le ballon dans les mains. C’est ce qu’on a fait. Même si on était prévenu, on n’a pas réussi à s’adapter.

LIRE AUSSI

Est-ce que ce sont des choses que vous aviez déjà vues sur les derniers matchs et qui se sont amplifiées aujourd’hui ? Ou c’était vraiment spécifique à aujourd’hui ?

Non, c’est plus spécifique aujourd’hui par rapport à ce que l’équipe adverse nous propose.

Vous avez fait face à une défense de zone.

Je pense que nos qualités de 1 contre 1 et athlétiques effraient les adversaires. Ils nous laissent beaucoup de distance pour défendre nos un contre un. Ce qui est dommage, c’est qu’on a beaucoup de joueurs adroits qui ne sont pas en confiance et en réussite en ce moment. Ça fait partie du basket. Il suffit juste qu’on marque deux ou trois paniers ouverts pour renverser cette tendance de confiance. Ça aussi, ça fait partie du jeu. Et ce sont des choses que les joueurs de haut niveau que l’on a peuvent rectifier.

Ces deux ou trois paniers sont venus des mains d’Elie Okobo, qu’est ce qui fait que ça ne marche pas derrière ?

On ne les a pas marqués avant, et on les a pas marqués après. C’est sûr que si c’est une série de deux minutes, c’est trop peu. Et même pour le rythme du match, pour se mettre en confiance, quand on joue contre une défense comme celle-ci, quand on est entraîneur adverse, on s’attend à avoir une série. Mais c’est sur tout un match qu’il faut regarder.

Il y a un très gros match mardi contre la Pologne. L’enjeu va être très fort pour le classement final du groupe D. Comment vous l’appréhendez, ce match contre la Pologne, dans une ambiance qui va être assez hostile ?

Je pense qu’il y aura de l’enjeu pour tout le monde. Et pas que celui-là. Je pense qu’il y aura aussi un Slovénie – Israël qui va être aussi à gros enjeu. On verra bien. Et c’est sans oublier notre match contre l’Islande. On va se préparer pour faire le meilleur match possible.

La défaite, un apprentissage pour le groupe France ? « C’est une étape supplémentaire »

Et sur l’ambiance hostile, ça va être aussi une manière d’apprendre pour ce jeune groupe ?

Oui, mais c’est peut-être aussi une situation où on peut voir aussi la force d’un groupe, si on reste uni. Des ambiances comme ça, c’est plutôt normal, les joueurs aiment ça. Donc ce n’est pas ça qui m’inquiète.

Sur Alexandre Sarr, quelle est sa situation ? Était-ce juste une précaution de ne pas le faire jouer ce dimanche ? Est-ce qu’il y a une crainte pour la suite ?

On verra au fur et à mesure.

Comment était l’ambiance après la rencontre, le moral des joueurs ?

Déçu, forcément. C’est normal, déçu mais pas abattu. Loin de là. Je pense qu’en arrivant ici, on n’avait pas prévu d’être invaincus jusqu’au bout. En tout cas, j’aurais signé (pour), mais ça aurait été plus qu’exceptionnel. Ça aurait été presque inespéré. Comme je le dis, la défaite fait vraiment partie du jeu. Ça aurait pu arriver hier (samedi). Ça l’est aujourd’hui. C’est une étape supplémentaire. Mais un championnat d’Europe, si on le veut, il est long. On verra comment le groupe va réagir. Je ne sais pas encore puisque c’est la première fois que ça nous arrive.

Ça bouillonne autant dans votre tête qu’en club que quand vous perdez ?

Oui, pareil. Encore plus ce soir.

A Katowice,

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
France
France
Suivre
Israël
Israël
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Frédéric Fauthoux est resté assez fermé pendant France - Israël
EuroBasket
00h00Frédéric Fauthoux après France – Israël : « On a perdu pied »
Juancho Hernangomez et l'Espagne en sont à deux victoires de suite à l'Euro
EuroBasket
00h00L’Espagne écrase Chypre et enchaîne une deuxième victoire à l’Euro
Guerschon Yabusele a demandé un jeu plus en mouvement pour l'équipe de France à ses meneurs-arrières
EuroBasket
00h00La colère du capitaine Guerschon Yabusele : « On a joué plus perso »
EuroBasket
00h00Battue par Israël, l’équipe de France se complique la tâche à l’EuroBasket !
Le sélectionneur de l'Allemagne, Alex Mumbru, est sorti de l'hôpital
EuroBasket
00h00Le sélectionneur de l’Allemagne sort de l’hôpital et poursuit sa convalescence à l’hôtel
À l’étranger
00h00Le flop saint-quentinois Marcus Santos-Silva va retrouver la BCL
ELITE 2
00h00Blois remporte le tournoi d’Aix-les-Bains en éteignant le feu roannais
Luka Doncic a signé un triple-double et la Slovénie a battu la Belgique
EuroBasket
00h00Luka Doncic réalise un triple-double historique lors de Slovénie – Belgique
Jordan Loyd a marqué 59 points sur les deux premiers matches de l'Euro
EuroBasket
00h00Comment est vue la naturalisation de Jordan Loyd en Pologne ?
Giannis Antetokounmpo a marqué 27 points contre la Géorgie
EuroBasket
00h00Giannis Antetokounmpo mène la Grèce vers une victoire écrasante contre la Géorgie
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Cette ancienne star NBA annonce sa retraite après 15 ans de carrière professionnelle
NBA 2k26 est attendu le 5 septembre 2025
NBA
00h00Cette nouveauté révolutionnaire dans NBA 2K26
NBA
00h00Les New York Knicks ont failli réaliser une première dans l’histoire de la NBA : des contacts étaient établis avec une coach pour prendre la tête de l’équipe
NBA
00h00Les Lakers ont choisi leur camp pour l’EuroBasket : les dirigeants affichent un soutien total à leur superstar
NBA
00h00De champion NBA avec LeBron James à quarterback numéro 1 aux États-Unis : l’incroyable reconversion de ce néo-retraité qui rêve des JO 2028
NBA
00h00Les Cleveland Cavaliers perdent l’un de leurs meilleurs shooteurs pour au moins 3 mois, un premier coup dur pour les candidats au titre
Russell Westbrook sous le maillot des Denver Nuggets face à Oklahoma City
NBA
00h00Les Kings insistent : Russell Westbrook reste une option sérieuse
Malik Beasley sous le maillot de Détroit face à Jalen Brunson sous le maillot des Knicks
NBA
00h00Malik Beasley attire l’intérêt des Knicks et Cavaliers après la fin de l’enquête fédérale
PJ Washington sous le maillot des Hornets face aux Kings
NBA
00h00PJ Washington proche d’une prolongation à 90M$ avec les Mavericks
Josh Giddey sous les couleurs des Bulls face à Indiana
NBA
00h00Josh Giddey et les Bulls : bras de fer autour de sa prolongation à Chicago
1 / 0