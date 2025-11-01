Recherche
Betclic Élite

Frédéric Fauthoux : « Il y a de la qualité partout dans notre équipe ! »

Betclic ÉLITE - Alors que la JL Bourg a repris sa marche en avant après deux défaites consécutives en dominant la JDA Dijon (101-81), Frédéric Fauthoux et Ricky Lindo ont exprimé leur satisfaction en conférence de presse.
00h00
Résumé
Frédéric Fauthoux : « Il y a de la qualité partout dans notre équipe ! »

Freddy Fauthoux et la JL Bourg sont repartis de l'avant

Crédit photo : Cécile Thomas

Frédéric Fauthoux « On n'avait pas le choix, il fallait prendre ce match-là pour ne pas tomber dans une spirale négative. Il y avait beaucoup d'enjeux comptables et psychologiques. Dans l'ensemble, on a fait un bon match ! J'ai beaucoup apprécié l'engagement dès le début, contrairement à nos deux dernières rencontres. On n'a pas attendu, on s'est directement mis dans l'intensité qu'il fallait pour faire un match de très haut niveau. C'est une vraie bonne chose de gagner ce match de cette façon.

Face à la défense très bien organisée de Dijon, on a très bien bougé la balle. Il y a vraiment de la qualité partout dans cette équipe. Comme je l'ai dit aux joueurs, on va arrêter de dire que cette équipe est nouvelle, ça fait maintenant trois mois que les joueurs vivent ensemble et ils connaissent le ballon. Notre marque de fabrique est de se partager le ballon, de trouver la meilleure solution possible. On a des joueurs qui savent collectif et des bons finisseurs.

Notre gestion de la série négative ? Du mieux possible. On a fait de la vidéo, on a discuté, on s'est entraîné un peu différemment aussi. Après, ce groupe a une vraie envie de bien faire. Perdre au Mans et à Besiktas ne représentent pas des défaites humiliantes. C'est plus embêtant contre Cholet car je pense qu'on pouvait faire mieux contre eux. Il y avait un manque qu'on a réussi à corriger ce soir. À nous de voir si on pourra le rééditer sur les prochaines rencontres. 

Un nouveau poste 4 pour remplacer Shumate ? On verra. On ne prendra pas n'importe qui, à n'importe quel prix. On ne s'interdit rien mais personnellement, je trouve l'équipe plutôt équilibrée et je suis satisfait de ce que les gars apportent. » 

– Journée 6

Ricky Lindo« Après notre défaite à domicile la semaine dernière contre Cholet, c'était très important pour nous de regagner à la maison. On voulait démarrer fort la rencontre et on l'a fait. On avait à cœur de jouer dur. On a bien bougé le ballon. On ne peut plus vraiment dire qu'on est une équipe nouvelle maintenant, ça fait trois mois qu'on est ensemble. Notre alchimie est bien meilleure et on a gagné en confiance. »

Ricky LINDO
Ricky LINDO
14
PTS
9
REB
1
PDE
JLB
101 81
JDA

Propos recueillis à Bourg-en-Bresse,

Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

