Gabby Williams a effectué son retour en WNBA avec le Seattle Storm

La 6e campagne WNBA de Gabby Williams (1,80 m, 27 ans)a pu débuter dans la nuit du lundi 26 au mardi 27 août. Pour son retour au Seattle Storm, la Française n’a cependant pas pu empêcher la défaite de son équipe pour deux petits points face aux Washington Mystics (72-74).

C’est à domicile, à la Climate Pledge Arena, que Gabby Williams a pu débuter son 3e été consécutif avec la franchise de l’État de Washington. Saluée pour sa médaille d’argent aux JO en compagnie de trois autres coéquipières (et adversaires en finale des Jeux), l’ancienne joueuse de l’ASVEL est sortie du banc, pour un temps de jeu de 25 minutes. Elle a inscrit un seul panier dans le jeu (3 points à 1/5 aux tirs) sur un cut converti avec la faute en prime. Mais comme à son habitude, la joueuse de 27 ans a également contribué au rebond (4) et à la passe (4), ainsi qu’en défense avec notamment 3 interceptions.

Le Seattle Storm est actuellement qualifié pour les playoffs (5e sur les 8 équipes qualifiées). Il reste une dizaine de matchs à Gabby Williams et ses nouvelles coéquipières pour y assurer leur place.

WELCOME BACK 5️⃣🔥

Gabby Williams collects her first points of the 2024 season in style!

📱 WSH-SEA | Unlocked on the WNBA App, courtesy of @CarMax pic.twitter.com/osQ1mBVw0U

— WNBA (@WNBA) August 27, 2024