Gianmarco Pozzecco (ASVEL) : « Nous devons être clairement meilleurs défensivement »

L’ASVEL a enregistré sa 10e défaite de la saison, déjà, en EuroLeague, ce mercredi 6 décembre contre le Maccabi Tel-Aviv (91-94). Les Rhodaniens ont laissé de nombreux lay-ups et dunks aux Israéliens en fin de rencontre, illustrant leurs problèmes défensifs.

L’ASVEL dispose en effet du pire rating défensif de l’EuroLeague (124,3), devant l’Anadolu Efes Istanbul (123). Le match de ce mercredi à l’Astroballe (125,8 de rating défensif) n’a pas arrangé la chose. Un fait qui frustre le nouvel entraîneur Gianmarco Pozzecco qui ne parvient pas à faire passer un cap à son équipe.

«Je suis très triste car nous ne parvenons pas à gagner à domicile, a commenté* après le match le coach italien. Nous avons tout donné mais nous devons être clairement meilleurs défensivement. Depuis que je suis là nous avons gagné deux matches en EuroLeague à l’extérieur car nous avions très bien défendu sur la fin et c’est là que ça se joue. Nous avons été plus ou moins bons mais à la fin c’était assez terrible et inacceptable. Nous n’avons pas eu offensivement un gros pourcentage, nous avons bien joué, nous nous sommes bien partagé la balle mais le problème, ce (mercredi) soir, est défensif. Il faut se persuader que l’on peut mieux défendre. Offensivement, on est bien meilleur, nous avons progressé avec notre équipe faite de talents offensifs. C’est assez pour gagner en championnat de France et peut-être pour être compétitif afin de gagner certains matches en EuroLeague mais pas assez pour être constant. Nous n’avons pas été si mauvais ce soir mais beaucoup trop mauvais sur les cinq dernières minutes pour espérer gagner en EuroLeague.»