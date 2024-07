A Belgrade, sur leurs terres, les coéquipiers de Nikola Jokic (16 points, 8 rebonds, 6 passes décisives) n’ont pas fait de quartier face à la Grèce (94-72) pour leur dernier match de préparation avant de rallier Villeneuve-d’Ascq. Aux commandes de la rencontre de bout en bout malgré la bonne prestation de Giannis Antetokounmpo (17 points, 6 rebonds et 4 passes décisives), les joueurs des Balkans on surfé sur une superbe exécution (30 passes décisives) et une belle adresse extérieure (12 sur 27 à 3-points), symbolisée par le parfait 5 sur 5 derrière l’arc de Bogdan Bogdanovic, pour dominer la formation hellène.

Impuissante dans le combat physique, la Grèce a subi la loi des Serbes dans la raquette (40 rebonds à 22 pour Jokic & co) et peiné à trouver des relais efficaces au scoring, Kostas Papanikolaou étant le seul à atteindre la barre des 10 points derrière le Greek Freak (10 points à 43%). Vassilis Spanoulis, le sélectionneur national, a quatre jours pour trouver la bonne formule en vue des Jeux olympiques, que la formation grecque débutera dès samedi à 21h face au Canada.

Nikos Chougkaz remplace Kostas Antetokounmpo

Un tournoi pour lequel la sélection hellène a révélé ce mardi sa liste finale. Une liste à laquelle Nikos Chougkaz a finalement été intégré pour pallier le forfait du champion de France 2022 Kostas Antetokounmpo, touché au genou face à l’Égypte lors du TQO. Un remplacement poste pour poste opéré par Vassilis Spanoulis, qui n’a visiblement pas réussi à faire changer d’avis Kostas Sloukas après ses premiers appels du pied.

Les Grecs auront fort à faire pour leur entrée en lice à Villeneuve d’Ascq puisqu’ils affronteront le Canada ce samedi 27 juillet à 21h.