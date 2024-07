16 ans. C’est le temps qu’il aura fallu aux Grecs pour retrouver les jeux olympiques. Une longue traversée du désert après deux olympiades successives réussies en 2004 et 2008 (5e à Athènes et Pékin), qui prendra donc fin cet été pour offrir à Giannis Antetokounmpo ses premiers jeux. Une première participation que Kostas Sloukas entend lui décliner.

Blessé lors du TQO remporté sur ses terres par la formation hellène face à la Croatie, le dernier MVP du Final Four de l’EuroLeague, bientôt remis sur pied, n’entend pas prendre la place de l’un de ses coéquipiers pour participer aux J.O. Un choix éthique dont la star du Panathinaïkos, récemment approchée par son sélectionneur Vassilis Spanoulis, a fait part au media grec SDNA.

« Ce ne serait pas juste d’un point de vue moral. Ce ne serait pas bien. Les gars se sont battus pour défendre nos couleurs et accomplir de grandes choses (au TQO). Comment pourrais-je les rejoindre après la bataille ? Le coach m’a proposé de rejoindre le groupe et d’en discuter avec lui. Je lui ai répondu qu’il n’y avait pas une chance sur un million que je participe aux jeux sans prendre part aux qualifications. »

L’ancien joueur de l’Olympiakos, touché par l’émotion du « Greak freak » au sortir de la finale gagnée face aux Croates, ajoutait admiratif : « C’est impensable. Je ne ferais jamais une telle chose (prendre la place d’un autre aux Jeux) […]. Giannis était en larmes dimanche, et j’en ai encore la chair de poule […]. Cette qualification vaut trop chère. »

Une position qui honore autant Kostas Sloukas qu’elle risque de le hanter longtemps. Car si les grands champions sont habitués à jouer de grands matchs, la scène olympique apparaît toujours comme la plus belle qui soit, et peut être plus encore pour un joueur grec. Une profonde déception que l’arrière partageait laconiquement pour conclure. « La réalité, c’est que je ne pourrai pas vivre cet évènement. Et j’en suis triste. »