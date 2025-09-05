Giorgi Bezhanishvili, ex-Gravelines-Dunkerque, signe à l’AEK Larnaca

Après un passage en Betclic ÉLITE avec le BCM Gravelines-Dunkerque puis en Espagne à Grenade, Giorgi Bezhanishvili (2,06 m, 26 ans) rejoint l’AEK Larnaca, champion en titre du championnat chypriote.

PROFIL JOUEUR Giorgi BEZHANISHVILI Taille: 206 cm Âge: 26 ans (16/11/1998) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 8,1 #102 REB 3,9 #61 PD 0,9 #151

L’intérieur austro-géorgien a disputé la saison 2024-2025 entre la France et l’Espagne. Avec Gravelines-Dunkerque, il a compilé 8,1 points, 3,9 rebonds et 0,9 passe décisive en 19 matchs avant de rejoindre Grenade en Liga Endesa, où il a tourné à 5,3 points et 3,3 rebonds en 12 rencontres.

Une carrière déjà riche et itinérante

Passé par l’Université d’Illinois (NCAA), Giorgi Bezhanishvili a déjà connu de nombreuses expériences professionnelles malgré son jeune âge. Depuis 2021, il a évolué dans six pays et sur trois continents : Canada (Bandits et Surge), France, Espagne, Taïwan (Dreamers), G-League (Iowa Wolves, College Park SkyHawks, Grand Rapids Gold) et même la Summer League NBA avec les Indiana Pacers.

En 2023, il avait atteint les demi-finales de la CEBL (Canada). À Larnaca, il vivra sa cinquième saison professionnelle avec l’ambition d’aider le club à conserver son titre national et à performer en FIBA Europe Cup.