Gobert dominant pour son retour, Batum parfait contre Sacramento

Rudy Gobert a réalisé un très bon retour à la compétition ce vendredi 12 janvier contre les Portland TrailBlazers, qui sortaient d’une défaite de 62 points à Oklahoma City.

Forfait à Boston en raison d’une blessure à la hanche, le pivot français s’est montré en forme dès son retour. Avec 24 points à 9/11 aux tirs, 17 rebonds et 2 contres, il a largement contribué au succès de Minnesota contre l’équipe de Rayan Rupert (3 points à 1/2, 1 rebond et 1 passe décisive en 7 minutes). Les Timberwolves repassent seuls premiers de la conférence Ouest (27 victoires et 11 défaites).

Sans Joel Embiid, les Sixers ont signé une victoire autoritaire contre Sacramento (112-93). Nicolas Batum, titulaire, n’a rien manqué. Le capitaine de l’équipe de France a fini avec 14 points à 5/5 aux tirs dont 4/4 à 3-points, en plus de ses 5 rebonds et 3 passes décisives (pour 0 balle perdue) en 25 minutes.

LIRE AUSSI. 26 points en 20 minutes : Victor Wembanyama excelle, les Spurs enchaînent !

Enfin, Killian Hayes (5 points à 2/6, 4 rebonds, 8 passes décisives et 1 balle perdue en 29 minutes) et Détroit sont passés tout proche d’une quatrième victoire, à domicile contre Houston (110-112). Mais Fred VanVlee a guidé les Rockets dans le Michigan avec 17 points en deuxième mi-temps dont 8 décisifs. Jaden Ivey a manqué le 3-points de la victoire et Détroit enregistre sa 36e défaite de la saison, en 39 rencontres.