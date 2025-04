Gobert s’accroche avec LeBron James mais Minnesota distance les Lakers

Rudy Gobert (2,16 m, 32 ans) et les Timberwolves ne sont plus qu’à une victoire d’une qualification pour le deuxième tour des playoffs NBA. Dimanche, Minnesota a dominé les Los Angeles Lakers (116-113) pour mener 3-1 dans la série, malgré une prestation offensive discrète du pivot français.

Aligné 26 minutes, Rudy Gobert a compilé 5 points (1/6 aux tirs, 3/4 aux lancers) et 10 rebonds. S’il a pesé dans la bataille du rebond, il a connu des difficultés offensives et a terminé la rencontre avec le plus mauvais +/- de son équipe (-11). Sur le terrain, il s’est aussi retrouvé impliqué dans plusieurs accrochages musclés, notamment avec LeBron James sur une lutte pour un rebond. Gobert n’était d’ailleurs pas sur le parquet lors du money time, quand les Timberwolves ont pris le dessus.

Funniest interaction of the night:

LeBron to the ref: “EJECT HIM. HE JUST ELBOWED MY F*CKING HEAD”

Rudy: “SHUT UP SOFT A$$ MOTHERF*CKER”

LeBron: "I WILL BEAT THE SH*T OUTTA YOU"

😂😂😂

pic.twitter.com/5vdD9hB0kq

— Hater Report (@HaterReport_) April 28, 2025