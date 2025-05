Gregg Popovich ne sera plus l’entraîneur des San Antonio Spurs et devient président des opérations basket

En 2025, les San Antonio Spurs marquent la fin d’un pan de leur histoire : Gregg Popovich ne sera plus l’entraîneur principal. Victime d’un léger AVC en fin d’année 2024, le technicien n’a plus coaché l’équipe ensuite jusqu’à la fin de la saison, remplacé par son adjoint Mitch Johnson. Et il ne reviendra pas tout court sur le banc texan. La franchise de l’Alamo City a annoncé que Gregg Popovich va devenir le président des opérations basket.

Cinq titres NBA en près de trois décennies aux Spurs

Les San Antonio Spurs tournent donc le chapitre de 29 ans de coaching de Gregg Popovich à sa tête. Il est une véritable légende, en ayant pris en main l’équipe depuis 1996. À l’époque, il était le GM et avait décidé de s’introniser lui-même en remplacement de Bob Hill, après des expériences d’assistant à San Antonio déjà et Golden State. Ensuite, s’en est suivi 5 titres NBA (1999, 2003, 2005, 2007 et 2014) pour le natif de Chicago, dont quatre avec le Français Tony Parker. Depuis 2023, il mentorait une autre pépite française, Victor Wembanyama.

À 76 ans, Gregg Popovich va donc mettre derrière lui son immense carrière d’entraîneur, en raison notamment de ses soucis de santé. Il restera cependant bien actif au sein de sa franchise de coeur en étant le président des opérations basket.