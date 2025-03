Guerschon Yabusele forfait à Houston : les Sixers toujours plus diminués

La situation ne s’améliore pas pour les Philadelphia 76ers. En plein road trip de six matchs, la franchise de Pennsylvanie devait composer avec une infirmerie bien remplie ce lundi 17 mars. Déjà privés de Joel Embiid, Andre Drummond, Paul George et Adem Bona, les Sixers ont également perdu Guerschon Yabusele (2,01 m, 29 ans), touché au genou droit. Une absence qui les a obligés à jouer très petit face à Houston.

Pour pallier cette absence de taille, Philadelphie a choisi d’aligner Oshae Brissett au poste de pivot, aux côtés de Jared Butler, Quentin Grimes, Justin Edwards et Ricky Council IV. Un cinq de fortune face à Alperen Sengun, le pivot star des Rockets, qui a posé de sérieux problèmes à la défense des Sixers.

Le match, disputé au Toyota Center, a été le théâtre d’une spectaculaire remontée de Houston. Menés de 25 points, les Rockets ont arraché la prolongation grâce à un panier d’Alperen Sengun dans les dernières secondes du quatrième quart-temps, avant de s’imposer 144-137. Philadelphie a donc perdu cette rencontre après avoir longtemps mené au score.

Sixers reveal starting lineup vs. Rockets with Guerschon Yabusele out https://t.co/HGZVPfxyHi pic.twitter.com/b1fgk1ybnp

— Sixers Wire (@SixersWire) March 17, 2025