Guerschon Yabusele plante 21 points et le contre de la victoire sur Coulibaly et les Wizards !

Voilà un mois et demi que Guerschon Yabusele (2,01 m, 29 ans) n’avait pas marqué au moins 20 points dans un match, à cause d’un rôle peu à peu réduit par les retours de blessures de Joel Embiid et Paul George. Mais alors que les deux stars étaient de nouveau absents cette nuit, le Français a repris sa marche en avant.

Titulaire au poste 5, il a largement contribué à la victoire des Sixers à domicile contre les Wizards (109-103). Avec en prime, une action clutch avec une saveur particulière, puisque c’est un contre sur… Bilal Coulibaly (2,03 m, 20 ans), qui a offert la victoire aux siens à 15 secondes du terme. Ce dernier, pas dans un grand soir (5 points à 2/8 en 31 minutes), avait tenté d’aller chercher l’égalisation, mais sa tentative de lay-up s’est avérée trop tendre. Déchaîné, Yabusele n’a pas pu s’empêcher de trashtalker en suivant son jeune coéquipier en équipe de France, avec le sourire. Ce dont il ne lui a pas tenu rigueur, puisqu’ils ont échangé quelques mots et leur maillot après le match. C’était leur premier affrontement en NBA.

IJZCEZDQOELJQSKX Guerschon Yabusele le CONTRE de la victoire sur Bilal Coulibaly et le TRASHTALK derrière Je suis moooort 😭😭😭 21 points pour Yabu !pic.twitter.com/5EJWkrPzOk — Tom Compayrot (@Tom_Cprt) January 9, 2025

Le « dancing bear » a encore frappé

Mais ce contre n’est pas le seul coup d’éclat de la soirée de Yabusele. Il a aussi marqué deux lancers-francs décisifs juste après ce fameux contre, donnant un écart définitif de six points à Philadelphie. Omniprésent, il termine en effet deuxième meilleur marqueur de son équipe, avec 21 points à 6/11 aux tirs (dont 5/7 à 3-points), 8 rebonds, 3 passes décisives, 1 interception et 2 contres en 34 minutes. Son plus/minus (+16, le plus haut chez les Sixers) est aussi significatif de l’impact qu’il a eu sur la rencontre. Il a profité de l’absence de son compatriote Alexandre Sarr (2,16 m, 19 ans) et de ses qualités défensives pour rendre fou la rotation intérieure des Wizards avec ses nombreux tirs extérieurs. Il a servi de lieutenant à Tyrese Maxey, seule star présente côté blanc (29 points et 6 passes décisives).

Largués en fin de troisième quart-temps (85-70), les Wizards sont revenus au score quand Yabusele et Maxey n’étaient plus sur le parquet (94-86). Les patrons du soir ont donc remis ce coup d’accélérateur salvateur dans les six dernières minutes. Après la rencontre, le Français a confié à la TV locale à quel point « c’était un match difficile » et qu’il fallait « rester ensemble et concentrés jusqu’à la fin » pour aller chercher une victoire qui était « vraiment important pour nous après la dernière défaite contre les Suns (99-109) ». Avant de dire quelques mots sur son rôle de poste 5 stretch, qui lui réussit plutôt bien. « Plus je prends de tirs à 3-points, plus j’ai de chances d’en mettre. Donc j’essaye de shooter avec confiance, et mes coéquipiers me servent quand je suis ouvert ».

La performance du soir du « dancing bear » a beaucoup plu aux fans pour qui il devient une coqueluche. Ainsi qu’à ses coéquipiers qui l’ont de nouveau chambré sur sa fameuse célébration quand il se frappe le torse. La belle histoire continue entre eux.