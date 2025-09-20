Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Supercoupe LNB

Guillaume Vizade, après la victoire face à Paris : “Le fait d’avoir eu le premier temps fort nous a donné un avantage”

SUPERCOUPE LNB - Tombeur de Paris en demi-finale de SuperCoupe, le technicien manceau a livré ses satisfactions et axes de progression après la rencontre, maîtrisée en première période avant un finish tendu.
|
00h00
Résumé
Écouter
Guillaume Vizade, après la victoire face à Paris : “Le fait d’avoir eu le premier temps fort nous a donné un avantage”

Guillaume Vizade a livré ses clés du match face au Paris Basketball après la victoire en demi-finale de SuperCoupe LNB.

Crédit photo : Julie Dumélié

Sans doute soulagé après la victoire mancelle en demi-finale de SuperCoupe malgré la folle tentative de remontada amorcée par Paris en seconde mi-temps, l’entraîneur Guillaume Vizade est revenu sur les clés du succès de son équipe, sans cacher “l’émotion” qui a provoqué de l’irrégularité aux deux équipes dans ce match, qui a finalement tourné en faveur des Manceaux.

– Supercoupe 2025 – Demi-finale

L’entraîneur a malgré tout tenté de faire fi de ce contexte intense pour prendre le match en main d’entrée, une clé du succès du MSB malgré le manque de constance selon lui. “On a vu des temps forts des deux équipes, peut-être que le fait d’avoir eu le premier nous a donné un avantage et de le prolonger avant de faire le dos rond jusqu’au bout”.

Ce premier match à enjeu était notamment l’occasion de tester le nouveau profil de son équipe “plus verticale” que la saison passée. Cette nouvelle caractéristique a d’ailleurs permis de prendre certains ascendants sur les Parisiens, “à l’image des contres en première mi-temps qui ont construit notre avantage, illustre Guillaume Vizade. Ces contres sont comparables à des interceptions : ils restaient sur le terrain et nous offraient des contre-attaques avec deux tirs à 3-points. L’équipe s’en trouvait pleine de confiance en défense et cela plaçait nos shooteurs dans les meilleures dispositions possibles : des tirs à 1 contre 0”.

« On n’a pas de recette miracle,

mais on continue de faire notre petite cuisine »

Malgré ce succès, l’entraîneur attend encore des corrections de ses joueurs, afin de répondre favorablement aux objectifs qu’ils se sont fixés. Il note notamment “les moments de ‘hero basket’ trop nombreux à mon goût”, ou certains joueurs ont pris le lead sans être suffisamment suivi. “On a commencé à jouer avec de la satisfaction, je veux lutter contre”. Mais Guillaume Vizade se veut rassurant : “On est encore en train de se construire, on n’a pas encore tous les outils. On a vu des éléments de notre identité très intéressants : la volonté au rebond, la volonté de faire du jeu de relance, l’intention de tir, et la volonté de se passer la balle avec beaucoup de situations de backdoor face à une grosse pression. On n’a pas de recette miracle, mais on continue de faire notre petite cuisine (sourire)”.

LIRE AUSSI
Dominant collectivement jusque dans les dernières minutes, Le Mans est venu à bout du Paris Basketball en demi-finale de la SuperCoupe LNB.
Au terme d’un match haletant, Le Mans s’offre d’entrée le jeune Paris Basketball et rejoint Monaco en finale de SuperCoupe LNB – BeBasket
Rédaction
Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Le Mans
Le Mans
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Supercoupe LNB
00h00Guillaume Vizade, après la victoire face à Paris : “Le fait d’avoir eu le premier temps fort nous a donné un avantage”
Supercoupe LNB
00h00ITW – Mouhamed Faye et le Paris Basketball battus pour leur premier match officiel de la saison : “Ce n’est pas facile de s’adapter aussi rapidement”
Supercoupe LNB
00h00Au terme d’un match haletant, Le Mans s’offre d’entrée le jeune Paris Basketball et rejoint Monaco en finale de SuperCoupe LNB
Supercoupe LNB
00h00L’AS Monaco se défait d’un Boulazac accrocheur, direction la finale de la SuperCoupe LNB
Basketball Champions League
00h00Chalon écarte Fribourg et file en demi-finale du tour préliminaire
Hugo Benitez se montre sous un beau jour en présaison avec Gérone
Liga Endesa
00h00Hugo Benitez porte Manresa en finale de la Lliga Catalana
Elian Benitez lors de Caen - Vichy, avant de se blesser
ELITE 2
00h00Gros coup dur pour Vichy : son meneur opéré et absent plusieurs mois
Nysier Brooks SIG Strasbourg 2023-24 FIBA
À l’étranger
00h00Un ancien Strasbourgeois adversaire israélien de Cholet en BCL
Après avoir effectué la préparation avec Nancy, Carl Ponsar rejoint le champion de Pologne
Basketball Champions League
00h00Carl Ponsar rejoint le champion de Pologne en titre !
Jules Gibey a planté 41 points pour Vitré à Angers
NM1
00h00Gibey flambe à Angers (41 points), Fos, Rennes et Lorient au rendez-vous ; Boulogne, Orchies et LyonSO démarrent fort
1 / 0
Livenews NBA
Kevin Durant veut aller chercher une médaille d'or à domicile
NBA
00h00Kevin Durant vise les Jeux olympiques 2028 pour une cinquième médaille d’or
NBA
00h00Trop de promesses, pas encore de consécration : le retour frustrant des Knicks au sommet
Mohamed Diawara avec New York à la Summer League
NBA
00h00Mohamed Diawara devrait bien signer son contrat rookie avec les Knicks
Killian Hayes, après une aventure à Brooklyn, va tenter de faire sa place à Cleveland
NBA
00h00Killian Hayes va faire le camp de présaison des Cleveland Cavaliers
Frédéric Fauthoux était l'invité du Super Moscato Show ce vendredi
NBA
00h00Frédéric Fauthoux comprend l’absence de Victor Wembanyama et espère le revoir en 2027
NBA
00h00Blessé à l’EuroBasket, Bilal Coulibaly a été opéré du pouce !
NBA
00h00Les ennuis continuent pour cette superstar NBA : nouvelles révélations explosives dans une affaire de fraude à 30 millions de dollars
Le 7 juillet 2025, Noa Essengue a été présenté au public du Chicago White Sox contre les Toronto Blue Jays au Rate Field.
NBA
00h00[Vidéo] Process Corporation présente Noa Essengue, plus haut Français de la Draft NBA 2025
NBA
00h00Déménagement en NBA ! Las Vegas perd gros pour la Cup
NBA
00h00La NBA change une règle cruciale : une révolution pour un spectacle garanti et des joueurs protégés
1 / 0