Guillaume Vizade, après la victoire face à Paris : “Le fait d’avoir eu le premier temps fort nous a donné un avantage”

Sans doute soulagé après la victoire mancelle en demi-finale de SuperCoupe malgré la folle tentative de remontada amorcée par Paris en seconde mi-temps, l’entraîneur Guillaume Vizade est revenu sur les clés du succès de son équipe, sans cacher “l’émotion” qui a provoqué de l’irrégularité aux deux équipes dans ce match, qui a finalement tourné en faveur des Manceaux.

L’entraîneur a malgré tout tenté de faire fi de ce contexte intense pour prendre le match en main d’entrée, une clé du succès du MSB malgré le manque de constance selon lui. “On a vu des temps forts des deux équipes, peut-être que le fait d’avoir eu le premier nous a donné un avantage et de le prolonger avant de faire le dos rond jusqu’au bout”.

Ce premier match à enjeu était notamment l’occasion de tester le nouveau profil de son équipe “plus verticale” que la saison passée. Cette nouvelle caractéristique a d’ailleurs permis de prendre certains ascendants sur les Parisiens, “à l’image des contres en première mi-temps qui ont construit notre avantage, illustre Guillaume Vizade. Ces contres sont comparables à des interceptions : ils restaient sur le terrain et nous offraient des contre-attaques avec deux tirs à 3-points. L’équipe s’en trouvait pleine de confiance en défense et cela plaçait nos shooteurs dans les meilleures dispositions possibles : des tirs à 1 contre 0”.

« On n’a pas de recette miracle,

mais on continue de faire notre petite cuisine »

Malgré ce succès, l’entraîneur attend encore des corrections de ses joueurs, afin de répondre favorablement aux objectifs qu’ils se sont fixés. Il note notamment “les moments de ‘hero basket’ trop nombreux à mon goût”, ou certains joueurs ont pris le lead sans être suffisamment suivi. “On a commencé à jouer avec de la satisfaction, je veux lutter contre”. Mais Guillaume Vizade se veut rassurant : “On est encore en train de se construire, on n’a pas encore tous les outils. On a vu des éléments de notre identité très intéressants : la volonté au rebond, la volonté de faire du jeu de relance, l’intention de tir, et la volonté de se passer la balle avec beaucoup de situations de backdoor face à une grosse pression. On n’a pas de recette miracle, mais on continue de faire notre petite cuisine (sourire)”.