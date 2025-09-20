Hugo Benitez porte Manresa en finale de la Lliga Catalana

Hugo Benitez (1,92 m, 24 ans) a été le meilleur marqueur de Manresa lors de la demi-finale de la Lliga Catalana contre Gérone. Le club catalan s’est qualifié pour la finale de ce tournoi de présaison, où il affrontera le Joventut Badalone de Ricky Rubio (1,92 m, 34 ans).

Benitez déjà bien installé à Manresa

Pour sa première présaison avec Manresa, Hugo Benitez confirme match après match (5 points face à Andorre, 11 puis 5 points face à Lérida). Face à Gérone ce vendredi 19 septembre, l’enfant de Toulouges a terminé meilleur scoreur de son équipe (14 points), contribuant largement à la victoire (89-90) synonyme de qualification pour la finale de la Lliga Catalana. L’ancien meneur de Bourg-en-Bresse semble avoir trouvé sa place dans son nouvel environnement.

À l’inverse, Alexandre Chassang, actuellement à l’essai du côté de Gérone, n’a pas marqué lors de cette rencontre.

Une finale prestigieuse contre Badalone

En finale, Manresa sera opposé au Joventut Badalone. Le club verd-i-negre a créé la surprise en éliminant le FC Barcelone (81-80), empêchant les Blaugrana d’atteindre la finale pour la première fois en dix-huit ans. Ricky Rubio et ses coéquipiers tenteront de décrocher le trophée face à Benitez et les siens, ce dimanche à Tarragone.