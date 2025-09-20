Recherche
Supercoupe LNB

ITW – Mouhamed Faye et le Paris Basketball battus pour leur premier match officiel de la saison : “Ce n’est pas facile de s’adapter aussi rapidement”

SUPERCOUPE LNB - Battu par Le Mans en demi-finale de SuperCoupe pour sa première sortie en compétition officielle avec Paris, l’intérieur sénégalais est revenu sur la rencontre marquée par le processus de construction de l’équipe, qui repart depuis ses fondations.
|
00h00
Résumé
Écouter
ITW – Mouhamed Faye et le Paris Basketball battus pour leur premier match officiel de la saison : "Ce n'est pas facile de s'adapter aussi rapidement"

Mouhamed Faye et les Parisiens cherchent encore des automatismes en ce début de saison 2025-2026.

Crédit photo : Julie Dumélié

C’est en italien que Mouhamed Faye (2,09 m, 20 ans) nous accorde quelques minutes pour exprimer pleinement son amertume, quelques minutes à peine après la défaite de Paris face au Mans en demi-finale de SuperCoupe LNB. L’intérieur sénégalais, n’est évidemment “pas content du résultat, même si la défaite fait partie du métier et du processus”.

LIRE AUSSI
Dominant collectivement jusque dans les dernières minutes, Le Mans est venu à bout du Paris Basketball en demi-finale de la SuperCoupe LNB.
Au terme d’un match haletant, Le Mans s’offre d’entrée le jeune Paris Basketball et rejoint Monaco en finale de SuperCoupe LNB – BeBasket
Rédaction

Malgré le réveil parisien en seconde période, il reconnaît volontiers que Paris “a manqué de continuité sur l’ensemble de la rencontre pour l’emporter, notamment au cours des vingt premières minutes. Mais c’était notre premier match officiel de la saison, avec un nouveau groupe. Ce n’est pas facile de s’adapter ni de se connaître parfaitement aussi rapidement”.

Mouhammad FAYE
Mouhamed FAYE
4
PTS
7
REB
0
PDE
Logo Betclic ELITE
MSB
90 87
PAR

 

« On apprend encore à se connaître »

Il reste tout de même optimiste grâce au progrès ressenti en deuxième mi-temps “On commence à très bien se trouver, et on travaille durement pour. Nous avons eu le retour de deux joueurs de l’EuroBasket, qui se sont rapidement adaptés au collectif en place sur le début de la prépa. On apprend encore à se connaître, et de mieux en mieux, petit à petit”.

Les Parisiens doivent déjà enchaîner ce dimanche à 14 heures en petite finale face à Boulazac, “une bonne chose pour avoir l’opportunité de se redresser dès le lendemain d’une défaite”.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
