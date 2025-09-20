ITW – Mouhamed Faye et le Paris Basketball battus pour leur premier match officiel de la saison : “Ce n’est pas facile de s’adapter aussi rapidement”

C’est en italien que Mouhamed Faye (2,09 m, 20 ans) nous accorde quelques minutes pour exprimer pleinement son amertume, quelques minutes à peine après la défaite de Paris face au Mans en demi-finale de SuperCoupe LNB. L’intérieur sénégalais, n’est évidemment “pas content du résultat, même si la défaite fait partie du métier et du processus”.

Malgré le réveil parisien en seconde période, il reconnaît volontiers que Paris “a manqué de continuité sur l’ensemble de la rencontre pour l’emporter, notamment au cours des vingt premières minutes. Mais c’était notre premier match officiel de la saison, avec un nouveau groupe. Ce n’est pas facile de s’adapter ni de se connaître parfaitement aussi rapidement”.

« On apprend encore à se connaître »

Il reste tout de même optimiste grâce au progrès ressenti en deuxième mi-temps “On commence à très bien se trouver, et on travaille durement pour. Nous avons eu le retour de deux joueurs de l’EuroBasket, qui se sont rapidement adaptés au collectif en place sur le début de la prépa. On apprend encore à se connaître, et de mieux en mieux, petit à petit”.

Les Parisiens doivent déjà enchaîner ce dimanche à 14 heures en petite finale face à Boulazac, “une bonne chose pour avoir l’opportunité de se redresser dès le lendemain d’une défaite”.