Au terme d’un match haletant, Le Mans s’offre d’entrée le jeune Paris Basketball et rejoint Monaco en finale de SuperCoupe LNB

Alors que l’AS Monaco venait de valider son billet pour la finale de SuperCoupe du lendemain, le court Philippe Chatrier de Roland Garros accueillait le premier choc de la saison officielle de LNB, entre deux équipes du haut de tableau de Betclic ELITE. Non loin de ses bases, le Paris Basketball new-look de Francesco Tabellini affrontait des Manceaux collectivement impressionnants, qui ont

En début de rencontre, les Manceaux semblaient mieux rôdés que son adversaire, menés par un Trevor Hudgins incisif. Le manque de réponse parisien pousse d’ailleurs Francesco Tabellini à procéder à un quintuple changement, auquel Tiago Splitter et Tuomas Iisalo étaient abonnés, mais rien n’y faisait. Les pertes de balles et les fautes évitables s’enchaînent, et le MSB prend rapidement 10 points d’avance (16-6, 4’30’’). Il faut attendre les deux dernières minutes du premier acte pour voir un soupçon de réveil parisien. Le “Prince de Paris” Nadir Hifi enchaîne un 3-points et un lay-up en transition avec une passe décisive à 3-points pour Amath M’baye : revoilà Paris à seulement cinq points du Mans avec déjà 11 points de sa star après dix minutes : 28-23.

Le deuxième quart lance véritablement la soirée, avec deux équipes proposant un beau duel, coup après coup. Mais les Manceaux font toujours la course en tête grâce à un avantage de taille : une menace plurielle. Défensivement, le bloc mis en place par Guillaume Vizade coulisse bien, et bénéficie des facultés naturelles de certains joueurs comme Lucas Dufeal, auteur de 4 contres en 9 minutes en première période. De l’autre côté du terrain, la paire Hudgins – Bogues, déjà auteure de 26 points après 16 minutes, ouvre des brèches à leurs coéquipiers, qui s’y glissent volontiers. David DiLeo ou encore Travante Williams sont ainsi trouvés dans de bons spots, pour sévir de loin : Le Mans mène 52-40 à la pause.

Hudgins et Bogues inarrêtables, Hifi trop seul

Au retour des vestiaires, les mêmes ingrédients sont incorporés par Le Mans. Trevor Hudgins se montre tranchant, quand Shannon Bogues se joue de la défense parisienne à maintes reprises. Le meneur américain trouve régulièrement son shooteur d’élite David DiLeo (17 points à 5/8 à 3-points), porte-drapeau de la dynamique collective mancelle toujours en mouvement, que le jeune Paris Basketball n’a pas su arrêter.

Le Mans Sarthe Basket s’impose finalement 90-87 face au Paris Basketball encore trop dépendant de ses rescapés de la saison passée Nadir Hifi (27points) et Yakuba Ouattara (16 points), malgré un sursaut d’orgueil dans les sept dernières minutes. Les hommes de Guillaume Vizade compostent donc leur billet pour la finale de SuperCoupe dimanche, où ils retrouveront à 17 heures l’AS Monaco, tombeur de Boulazac plus tôt dans l’après-midi, pour potentiellement soulever le premier trophée de la saison.