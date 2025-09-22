Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Hafthor Bjornsson : quand « La Montagne » de Game of Thrones jouait au basket

Nicolas Batum se souvient de son duel face au futur homme le plus fort du monde lors de l'EuroBasket U18 2006, quand Hafthor Bjornsson était encore un jeune basketteur islandais prometteur.
|
00h00
Résumé
Écouter
Hafthor Bjornsson : quand « La Montagne » de Game of Thrones jouait au basket

L’Islandais Hafthor Bjornsson est considéré comme l’homme le plus fort du monde

Crédit photo : © Adam Cairns/Columbus Dispatch / USA TODAY NETWORK

Le souvenir marquant de Nicolas Batum à l’EuroBasket U18 2006

Avant de devenir l’homme le plus fort du monde et d’incarner le terrifiant Gregor « La Montagne » Clegane dans Game of Thrones, Hafthor Bjornsson était un basketteur prometteur. Une révélation surprenante partagée par Nicolas Batum lors des commentaires des matchs de la France à l’EuroBasket U18 2025 pour TF1, comme le partage la FIBA sur son site Internet.

De basketteur à phénomène mondial

L’ancien capitaine de l’équipe de France a évoqué cette anecdote extraordinaire durant le match Islande – France du 4 septembre. « Nous avons joué l’Islande à l’EuroBasket U18 2006, en phase de groupes », a confié Batum.

« Je me souviens bien du match car nous avons remporté le titre cette année-là — l’un de mes moments préférés avec l’équipe nationale. Et nous n’avons perdu qu’un seul match… contre l’Islande. Notre seule défaite, leur seule victoire du tournoi — ils ont fini derniers. Un désastre pour nous. »

Cette équipe de France U18 était pourtant exceptionnelle, composée d’Alexis Ajinça, Adrien Moerman, Antoine Diot, Edwin Jackson, Ludovic Vaty et Kim Tillie. « Nous avions une grande équipe », se souvient Batum.

« Pour l’anecdote : 10 ou 12 ans plus tard — je ne me souviens plus qui me l’a dit — mais nous étions fans de Game of Thrones, et apparemment, ce jour-là, j’ai joué contre La Montagne, Hafthor Björnsson. Personne ne savait qui il était à l’époque — c’était juste un joueur ordinaire de moins de 18 ans. J’ai joué, et j’ai perdu. Donc je ne peux pas le chambrer — pas que je le ferais, vu la taille de l’homme. Mais je ne l’ai réalisé que longtemps après. Il n’était pas si grand à l’époque. Il n’y avait aucun moyen de deviner qu’il deviendrait si grand et fort », a ajouté Batum avec humour.

Bjornsson, qui mesurait alors 2,06 m, a poursuivi sa carrière basketballistique après ce tournoi. Il a d’abord évolué au K.R. Basket Reykjavík en tant que pivot titulaire dans le championnat islandais, avant d’être sélectionné en équipe nationale D2 d’Islande. En 2007-2008, il a rejoint professionnellement le Selfoss Basketball Club en Division 1 islandaise.

Malheureusement, une grave blessure au genou a mis fin à sa carrière de basketteur à seulement 20 ans. Heureusement pour lui, sa reconversion dans les sports de force lui a apporté une renommée et un succès encore plus grands, devenant l’un des hommes forts les plus titrés de l’histoire.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
Islande
Islande
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Abdoulaye Ndoye rejoint la SIG Strasbourg
Betclic ELITE
00h00Abdoulaye Ndoye, un dernier renfort d’expérience pour la SIG Strasbourg
Mouhammadou Jaiteh, quelques jours avant de se blesser, avec l'équipe de France à Katowice
EuroLeague
00h00Gravement blessé avec Dubaï, Mouhammadou Jaiteh a été opéré avec succès
L'équipe de France 2013 championne d'Europe a été réunie à Pau en août 2023 pour fêter les 10 ans du titre de champion d'Europe
Équipe de France
00h00Il y a 12 ans, l’équipe de France montait sur le toit de l’Europe
Enzo Goudou-Sinha s'est blessé avec Nancy à Charleroi
Betclic ELITE
00h00Une nouvelle tuile pour Nancy : Goudou-Sinha blessé juste avant le début de saison
Frank Ntilikina à Pau avec l'équipe de France le 8 août 2025
EuroLeague
00h00A la recherche d’un arrière, l’Olympiakos s’intéresse à Frank Ntilikina
Chalon n'est qu'à une victoire du tour principal de la BCL
Basketball Champions League
00h00L’Élan Chalon écarte Porto et s’offre une finale pour se qualifier en BCL
Jean-Philippe Dally s'est sérieusement blessé contre Bonn vendredi dernier
Betclic ELITE
00h00Saint-Quentin retient son souffle après une grosse blessure vendredi soir
Mathis Dossou-Yovo a dominé à l'intérieur contre Bruxelles
Betclic ELITE
00h00Nanterre enchaîne : large succès contre Bruxelles avant le début de saison
Neftali Difuidi a encore réalisé de très bons passages contre Bonn
Betclic ELITE
00h00Saint-Quentin termine sa préparation sur une révolte collective contre Bonn
G League
00h00Killian Tillie rentre dans l’histoire en remportant une deuxième Coupe Intercontinentale consécutive avec Malaga
1 / 0
Livenews NBA
Betclic ELITE
00h00ITW – Tony Snell, de la NBA à Boulazac : « C’est comme un second souffle dans ma vie »
Kevin Durant veut aller chercher une médaille d'or à domicile
NBA
00h00Kevin Durant vise les Jeux olympiques 2028 pour une cinquième médaille d’or
NBA
00h00Trop de promesses, pas encore de consécration : le retour frustrant des Knicks au sommet
Mohamed Diawara avec New York à la Summer League
NBA
00h00Mohamed Diawara devrait bien signer son contrat rookie avec les Knicks
Killian Hayes, après une aventure à Brooklyn, va tenter de faire sa place à Cleveland
NBA
00h00Killian Hayes va faire le camp de présaison des Cleveland Cavaliers
Frédéric Fauthoux était l'invité du Super Moscato Show ce vendredi
NBA
00h00Frédéric Fauthoux comprend l’absence de Victor Wembanyama et espère le revoir en 2027
NBA
00h00Blessé à l’EuroBasket, Bilal Coulibaly a été opéré du pouce !
NBA
00h00Les ennuis continuent pour cette superstar NBA : nouvelles révélations explosives dans une affaire de fraude à 30 millions de dollars
Le 7 juillet 2025, Noa Essengue a été présenté au public du Chicago White Sox contre les Toronto Blue Jays au Rate Field.
NBA
00h00[Vidéo] Process Corporation présente Noa Essengue, plus haut Français de la Draft NBA 2025
NBA
00h00Déménagement en NBA ! Las Vegas perd gros pour la Cup
1 / 0