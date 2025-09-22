Hafthor Bjornsson : quand « La Montagne » de Game of Thrones jouait au basket

Le souvenir marquant de Nicolas Batum à l’EuroBasket U18 2006

Avant de devenir l’homme le plus fort du monde et d’incarner le terrifiant Gregor « La Montagne » Clegane dans Game of Thrones, Hafthor Bjornsson était un basketteur prometteur. Une révélation surprenante partagée par Nicolas Batum lors des commentaires des matchs de la France à l’EuroBasket U18 2025 pour TF1, comme le partage la FIBA sur son site Internet.

"The Mountain", or the strongest man in the world once played for Iceland at @EuroBasket U18 🛡️https://t.co/NGNP8JT8yL pic.twitter.com/THi4YfSVD6 — FIBA Basketball (@FIBA) September 22, 2025

De basketteur à phénomène mondial

L’ancien capitaine de l’équipe de France a évoqué cette anecdote extraordinaire durant le match Islande – France du 4 septembre. « Nous avons joué l’Islande à l’EuroBasket U18 2006, en phase de groupes », a confié Batum.

« Je me souviens bien du match car nous avons remporté le titre cette année-là — l’un de mes moments préférés avec l’équipe nationale. Et nous n’avons perdu qu’un seul match… contre l’Islande. Notre seule défaite, leur seule victoire du tournoi — ils ont fini derniers. Un désastre pour nous. »

Cette équipe de France U18 était pourtant exceptionnelle, composée d’Alexis Ajinça, Adrien Moerman, Antoine Diot, Edwin Jackson, Ludovic Vaty et Kim Tillie. « Nous avions une grande équipe », se souvient Batum.

« Pour l’anecdote : 10 ou 12 ans plus tard — je ne me souviens plus qui me l’a dit — mais nous étions fans de Game of Thrones, et apparemment, ce jour-là, j’ai joué contre La Montagne, Hafthor Björnsson. Personne ne savait qui il était à l’époque — c’était juste un joueur ordinaire de moins de 18 ans. J’ai joué, et j’ai perdu. Donc je ne peux pas le chambrer — pas que je le ferais, vu la taille de l’homme. Mais je ne l’ai réalisé que longtemps après. Il n’était pas si grand à l’époque. Il n’y avait aucun moyen de deviner qu’il deviendrait si grand et fort », a ajouté Batum avec humour.

Bjornsson, qui mesurait alors 2,06 m, a poursuivi sa carrière basketballistique après ce tournoi. Il a d’abord évolué au K.R. Basket Reykjavík en tant que pivot titulaire dans le championnat islandais, avant d’être sélectionné en équipe nationale D2 d’Islande. En 2007-2008, il a rejoint professionnellement le Selfoss Basketball Club en Division 1 islandaise.

Malheureusement, une grave blessure au genou a mis fin à sa carrière de basketteur à seulement 20 ans. Heureusement pour lui, sa reconversion dans les sports de force lui a apporté une renommée et un succès encore plus grands, devenant l’un des hommes forts les plus titrés de l’histoire.