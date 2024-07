Henri-Soprano Mboungolo-Mounanga (18 ans) quitte le Pôle France pour un contrat longue durée en Pologne !

À l’heure où la Ligue Nationale de Basket souhaite mettre en place un programme visant à favoriser le maintien des jeunes prospects en France, il reste des exemples prouvant que cela serait pleinement nécessaire. À l’image de la nouvelle tombée ce mercredi soir : pensionnaire de l’INSEP depuis 2021, Henri-Soprano Mboungolo-Mounanga (1,99 m, 18 ans) a choisi de quitter le Pôle France afin de signer un contrat de quatre ans en… Pologne.

En l’occurrence, ce choix peut s’expliquer par des raisons objectives. L’ancien arrière des U15 d’Orléans possède des racines polonaises, d’où sa mère est originaire. Et puis, il y a l’identité du club : Mboungolo-Mounanga ne se retrouve pas n’importe où. Ce gros défenseur (3,7 points à 38%, 1,6 rebond et 1,2 passe décisive en NM1) a opté pour le Slask Wroclaw, habitué des compétitions européennes. Adversaire de la JL Bourg en EuroCup la saison dernière, le club champion de Pologne 2022 évoluera en Champions League à la rentrée, reversé dans le Groupe F avec Reggio Emilia, Szombathely et le Rytas Vilnius.

🆕 Henri-Soprano Mboungolo-Mounanga nowym zawodnikiem Śląska! ✅ Utalentowany skrzydłowy związał się z WKS-em czteroletnim kontraktem ✍️ Witamy we Wrocławiu! 🫡#plkpl pic.twitter.com/7yWSA1zEXC — WKS Śląsk Wrocław – koszykówka (@WKS_SlaskBasket) July 24, 2024

« Avoir un jeune joueur talentueux dans l’équipe est toujours un privilège », souligne l’entraîneur Miodrag Rajkovic. « Soprano fait, sans aucun doute, partie de cette catégorie. Il sera important de l’intégrer dans l’équipe et de le mettre dans les meilleures dispositions possibles afin de développer son talent. » International U18, le natif du Centre-Val-de-Loire n’a pas été retenu pour le championnat d’Europe qui démarrera en Finlande ce week-end.