Hugo Boumpoutou rejoint le SCABB jusqu’en 2027

Le SCABB mise sur la jeunesse et le potentiel : le club a annoncé ce dimanche la signature d’Hugo Boumpoutou (1,96 m, 21 ans) jusqu’en 2027. À 21 ans, l’ailier passé par le centre de formation de Gravelines-Dunkerque sort d’une première saison professionnelle prometteuse en Nationale 1 avec Loon-Plage.

Un jeune ailier prometteur pour le SCABB

Hugo Boumpoutou est bien décidé à franchir un cap. Auteur d’une saison remarquée en NM1 avec Loon-Plage (10,2 points, 4 rebonds et 1,7 passe décisive pour 9,6 d’évaluation de moyenne en 29 matchs), le jeune ailier tricolore a également goûté à la Betclic ÉLITE dans le cadre d’une licence AS, disputant 4 matchs avec le BCM Gravelines-Dunkerque en fin de saison. Son profil polyvalent et son énergie ont tapé dans l’œil du SCABB, qui l’a engagé pour trois saisons.

Dans une interview accordée au site Tribune 47 en mars 2024, Hugo Boumpoutou avait exprimé clairement ses ambitions : « Je ne veux plus jouer avec les Espoirs. J’ai envie de me lancer dans le monde professionnel, dans une division où le coach me donne du temps de jeu. » Un vœu désormais exaucé.

PROFIL JOUEUR Hugo BOUMPOUTOU Poste(s): Ailier Taille: 196 cm Âge: 21 ans (27/02/2004) Nationalités: Stats 2024-2025 / NM1 PTS 10,2 #99 REB 4 #109 PD 1,7 #166

Une trajectoire déjà marquée par la maturité

À Gravelines-Dunkerque, Boumpoutou était l’un des cadres de l’équipe Espoirs avec laquelle il a disputé trois saisons. Il y a vécu un tournant marquant après l’incendie de la salle Sportica le jour de Noël : « Ça a resserré les liens entre les joueurs. On a dû faire face à l’adversité, cela nous a rendus plus durs mentalement. »

C’est aussi cette maturité qui a séduit les dirigeants du SCABB, club qui souhaite bâtir sur la durée. Le membre de la génération 2004 (né le 27 février) aura ainsi l’occasion de continuer sa progression dans un environnement stable.

De la Betclic ÉLITE à la NM1, un profil déjà testé au haut niveau

S’il a peu joué en Betclic ÉLITE cette saison (2,3 points et 1,3 rebond de moyenne en 4 matchs), Boumpoutou a montré qu’il pouvait être efficace en sortie de banc. Son match le plus abouti reste le dernier de la saison contre Strasbourg avec 6 points et 2 rebonds en 18 minutes. En 2023-2024, il avait aussi beaucoup joué contre les Mets 92, et marqué 8 points en 16 minutes.

Son passage par Loon-Plage, dans un rôle plus important, a permis de mettre en lumière ses qualités athlétiques et sa capacité à contribuer des deux côtés du terrain. Avec le SCABB, il devrait disposer de responsabilités accrues pour confirmer son potentiel.