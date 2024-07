Hugo Ciard signe à Vitré

Hugo Ciard (2,06 m, 21 ans) pose ses valises à Vitré en Bretagne. Après une saison réussie avec Vichy en Espoirs Pro B, le Français lance sa carrière en Nationale Masculine 1 (NM1). Passé par les Espoirs d’Orléans pendant trois saisons, il a terminé sa formation avec ceux de Vichy. Un renfort intéressant pour Vitré étant donné le niveau affiché par l’intérieur. Il a en effet terminé la saison à 14,8 points et 9,6 rebonds de moyenne en 32 minutes jouées. Et a aussi été sélectionné dans le groupe de l’Équipe de France U21 de basket 3×3, preuve de sa polyvalence. Son coach à Vichy Charles-Henri Bronchard en parle comme d’un joueur « taillé pour la discipline avec une mobilité et rapidité pour un intérieur », qui doit encore « sortir de sa zone de confort et développer sa « méchanceté » qui peut lui manquer ». Autant dire qu’il s’agit d’une bonne pioche pour Vitré.

Le club breton a été éliminé au premier tour des playoffs de NM1 contre Avignon-Le-Pontet, et ajoute une nouvelle jeune recrue à un mercato déjà bien fourni.