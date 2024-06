Hugo Dumortier quitte Saint-Vallier pour Quimper

Quimper a officialisé dans un communiqué la signature d’Hugo Dumortier (1,95 m, 31 ans) pour la saison 2024-2025. L’arrière retrouvera son ancien coach de Boulogne-sur-Mer, Thibault Wolicki.

Passé par le centre de formation du BCM Gravelines-Dunkerque puis par Monaco, Boulazac, Orchies, le SOMB, Andrézieux et Saint-Vallier, le Nordiste va apporter sa riche expérience aux Béliers, qui espèrent remonter en Pro B. Le Français va en effet entamer sa 9e saison d’affilée au troisième échelon national.

Déjà composé de Nadyr Labouize, Noah Burell, Benoît Injai et Antoine Dudit, le secteur extérieur des Béliers de Kemper prend un peu plus forme avec l’ajout d’Hugo Dumortier pour la saison prochaine. En 2023-2024, chez le finaliste des playoffs d’accession, le natif de Tourcoing a tourné à 9,2 points à 42,2% de réussite aux tirs, 2,5 rebonds et 3,6 passes décisives en 24 minutes de moyenne sur 45 rencontres de NM1 et Coupe de France.