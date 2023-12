« Il a changé le match » : l’ASVEL punie par un ex, Kostas Antetokounmpo

EuroLeague - Pour la septième fois de la saison en autant de rencontres, l'ASVEL a été défaite à domicile par le Panathinaïkos Athènes (81-89). Si Kostas Sloukas a brillé (29 d'évaluation), c'est un ancien de la maison villeurbannaise, Kostas Antekounmpo, qui a allumé l'étincelle finale. "Il a changé le match", a salué son coéquipier Mathias Lessort sur SKWEEK.

Des souvenirs forts à l’ASVEL, Kostas Antetokounmpo n’en a pas laissé beaucoup. Il y eut la présence improbable de son frère, Giannis, lors d’un match de présaison à Feurs, il y eut des actions fortes, il y eut un soir de référence en EuroLeague (21 d’évaluation face au Fenerbahçe) et il y eut aussi un titre de champion de France, quand bien même son rôle fut plus que négligeable lors de la finale homérique face à Monaco. Ainsi, le Grec avait notamment séché le Match 4, préférant un aller-retour à Los Angeles afin d’assister à la projection en avant-première d’un film consacré à sa famille. Mais ce jeudi, Kostas Antetokounmpo a montré à ses anciens supporters qu’il était plus qu’une simple machine à highlights. Qu’il était capable, en somme, de peser sur un match d’EuroLeague (2 points, 3 rebonds, 2 contres, 1 passe décisive et 3 fautes provoquées en 7 minutes).

L’ASVEL sans meneur

Lancé sur le parquet à huit minutes de la fin, après la quatrième faute de Mathias Lessort, alors qu’Alexander Balcerowski venait de commettre une erreur défensive, le champion NBA 2020 « a changé le match » dixit Lessort. Quand Ataman lui a donné sa chance, le score était de 67-65 pour le Panathinaïkos, avec une dynamique largement en faveur de l’ASVEL, revenue d’un -16 (25-41, 16e minute). Il en est ressorti à quelques secondes du buzzer final, le match pratiquement plié (78-84). Dans l’intervalle, Kostas Antetokounmpo a tout fait, sauf scorer ses lancers-francs (0/5) : redonner l’avantage au Pana, après la seule égalisation de Villeurbanne (69-69), sur un énorme rebond offensif, placer deux contres, dont un énorme sur Joffrey Lauvergne, offrir un caviar à l’assassin Marius Grigonis (19 points à 5/9 de loin), provoquer une faute antisportive de Timothé Luwawu-Cabarrot alors que l’ASVEL avait un ballon pour revenir à -3 à 75 secondes de la fin… « Je suis vraiment content pour Kostas Antetokounmpo », saluait Mathias Lessort, performant à Décines sous les yeux du sélectionneur national (14 points à 4/5, 3 rebonds et 9 fautes provoquées). « Il n’a pas souvent l’opportunité de rentrer sur le terrain. Il a un rôle compliqué mais il a changé le match ce soir avec ses contres, ses rebonds, son intensité. Il fait grandement partie de cette victoire. »

Derrière le côté chien fou d’Antetokounmpo, la maîtrise absolue de Kostas Sloukas (18 points, 5 rebonds et 12 passes décisives) a évidemment aussi été l’un des facteurs majeurs du triomphe athénien. Une science du jeu qui a largement tranché avec les imprécisions de l’ASVEL, toujours terriblement handicapée par l’absence d’un autre meneur de métier. Avec seulement 18 minutes pour Paris Lee, Gianmarco Pozzecco s’est longuement passé d’un poste 1, envoyant notamment un Timothé Luwawu-Cabarrot peu équipé pour ce genre de joutes au feu. L’ancien ailier NBA a voulu jouer au sauveur, a certes marqué 17 points mais a surtout multiplié les balles perdues (5) et les initiatives douteuses dans le money-time, monopolisant la gonfle dans les derniers instants, simplement sauvé par les claquettes de ses coéquipiers (10 points et 11 rebonds pour Joffrey Lauvergne).

« Quand ça ne va pas, ça ne va pas… »

Sur une série de six revers de rang depuis sa victoire à Berlin, l’ASVEL n’a surtout pas encore gagné à domicile, cumulant un vilain 0/7 en EuroLeague à la maison. « Quand ça ne va pas, ça ne va pas », soufflait Youssoupha Fall au micro de SKWEEK. « C‘est compliqué à expliquer. On s’entraîne bien, on se donne à fond mais on perd encore un match assez serré sur la fin. C’est dommage et ça fait mal. Nous sommes des professionnels, payés pour ça, il faut continuer à se donner à fond. Il n’y a pas d’excuse, c’est la vie. » Gianmarco Pozzecco était tout aussi à court de mots… Le technicien italien a notamment refusé de s’exprimer sur le plateau d’EuroLeague TV. Oui, cinq semaines après, l’état de grâce est bel et bien définitivement terminé.