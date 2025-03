Illawarra sacré champion d’Australie, Chris Goulding en vain pour Melbourne, Dellavedova signe un geste fort

L’ancien joueur du Paris Basketball Chris Goulding (1,90 m, 36 ans) a tout tenté, mais ses 21 points n’ont pas suffi à éviter la défaite de Melbourne face à Illawarra ce dimanche, dans un Game 5 décisif de la finale de NBL australienne. Dans une salle survoltée, les Hawks ont été portés par un duo Hickey-Kell irrésistible, et un moment de classe rare de Matthew Dellavedova a marqué la fin de la rencontre.

Les Hawks au sommet 23 ans après

Les Illawarra Hawks sont champions d’Australie pour la deuxième fois de leur histoire, après un dernier succès 114 à 104 contre Melbourne. Devant un record de 5 686 spectateurs au WIN Entertainment Centre de Wollongong, les locaux ont réussi à briser la série d’invincibilité des visiteurs dans cette série (quatre victoires à l’extérieur sur les quatre premiers matchs).

William Hickey (21 points, 10 rebonds, 8 passes) a été une nouvelle fois exceptionnel, confirmant son statut de révélation de la saison. Trey Kell III, revenu de blessure, a lui aussi brillé (26 points, 11 rebonds, 7 passes), tandis que l’ancien joueur d’Antibes Tyler Harvey (16 points), Wani Swaka Lo Buluk (16 points) et Lachlan Olbrich (12 points) ont apporté leur contribution.

C’est dans le deuxième quart-temps que le match a basculé, avec un 7-0 infligé juste avant la pause. Les Hawks, très dominateurs aux rebonds offensifs (18 prises, 64 points dans la peinture), n’ont plus jamais été rejoints.

Chris Goulding productif en vain, Dellavedova impuissant mais élégant

Côté Melbourne, Chris Goulding termine meilleur marqueur de son équipe avec 21 points, malgré un 3/12 à 3-points. L’arrière passé par le Paris Basketball en 2022-2023 a tenté de relancer les siens à plusieurs reprises, sans succès. Shea Ili (20 points), Jack White (17 points) et Ian Clark (15 points) ont aussi brillé par moments, mais collectivement, United n’a jamais trouvé le rythme (41% aux tirs).

Matthew Dellavedova (1,91 m, 34 ans), meneur emblématique et ancien NBA-er, a été élu MVP des finales avec une série solide (14 points, 6,2 passes de moyenne), malgré un match 5 compliqué (5 points, 7 passes, 2/6 aux tirs). C’est justement lors de la remise du trophée qu’il a signé un geste rare : hué par le public, il a préféré remettre lui-même le trophée de MVP à Will Hickey, saluant sa performance extraordinaire :

« Davo (le surnom de Will Hickey), tu le mérites vraiment. Tu as réussi une série extraordinaire. Félicitations pour la victoire… Il te revient », a déclaré Dellavedova avant de descendre de l’estrade.

Un titre historique et une revanche sportive

Ce sacre est une renaissance pour le club fondé en 1979, qui n’avait plus remporté le titre depuis 2001. Coaché par Justin Tatum, père de Jayson Tatum des Boston Celtics, et propulsé du statut de lanterne rouge il y a deux ans à celui de champion national, Illawarra réalise une saison de rêve, conclue en beauté dans son chaudron.

« C’est indescriptible », a soufflé Justin Tatum après la rencontre. « Voir la joie des gens originaires d’Illawarra (région de la Nouvelle-Galles du Sud, NDLR), qui attendaient ce moment depuis plus de 23 ans… C’est ce qui me touche le plus. »