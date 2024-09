Avec 16 points à 5/7 aux tirs (dont 4/6 à 3-points), 6 rebonds et 2 passes décisives pour 20 d’évaluation, Cyrille Eliezer-Vanerot (2,03 m, 28 ans) a crevé l’écran sur le parquet de Rouen le week-end dernier, et permis à Boulazac de quitter la Normandie avec une précieuse victoire (67-71). Un second succès en autant de matchs pour le BBD, et un regain de forme bienvenu pour l’ancien pensionnaire de l’INSEP après des années de galère.

« Être sur le terrain tous les jours, c’est que du bonheur »

Victime notamment d’une commotion cérébrale en novembre 2019 avec Le Portel, puis d’une embolie pulmonaire fin 2022 sous les couleurs de Sport Alsace, l’ancien espoir de Boulogne-Levallois a en effet passé de longs mois à l’arrêt ces dernières saisons. Et savoure logiquement son début de saison en Dordogne, comme il le confiait à nos confrères de Sud-Ouest. « J’ai perdu pratiquement deux ans en raison de soucis de santé […]. Être sur le terrain tous les jours, c’est que du bonheur. C’est du kiff, je profite. »



Attiré par le « projet sportif » de Boulazac au sortir d’une saison pleine (38 matchs) mais délicate en terme d’adresse (39% aux tirs, dont 28% à longue distance) avec Saint-Chamond en 2023-2024, Cyrille Eliezer-Vanerot a tapé dans l’œil de son actuel entraîneur, Alexandre Ménard, grâce à son mélange de « capacités athlétiques et de QI basket. » Au regard du bilan comptable (2 victoires en autant de matchs) et des chiffres produits par le natif des Hauts-de-Seine (9,5 points, 3,5 rebonds et 1,5 passe décisive de moyenne pour 9,5 d’évaluation) – les meilleurs depuis son départ de Boulogne-Levallois en 2019 – le mariage semble parfait sur ce début de saison.