In-Season Tournament : Indiana et Tyrese Haliburton régalent, les Lakers faciles contre les Pelicans

Avec un Tyrese Haliburton irrésistible et auteur du panier décisif, les Indiana Pacers ont disposé des Milwaukee Bucks (128-119) en ouverture à Las Vegas. Ils retrouveront les Los Angeles Lakers, faciles contre les Pelicans de La Nouvelle-Orléans (133-89) pour la finale de ce premier In-Season Tournament, vendredi soir. Une occasion rêvée pour LeBron James (30 points) de continuer de marquer l'histoire de la NBA.

Le In-Season Tournament avait comme des airs de Leaders Cup. La T-Mobile Arena de Las Vegas ressemblait étrangement à la l’Arena Saint-Étienne Métropole ou à la Disney Event Arena. Cette première demi-finale de Leaders Cup made in USA entre les Indiana Pacers et les Milwaukee Bucks a d’abord été terne, presque sans saveur. Ça, c’était avant que Tyrese Haliburton ne décide d’apporter sa petite touche personnelle. Le meneur des Pacers d’Indiana a inscrit le panier décisif (122-114) à 48 secondes du terme de la rencontre avant de s’imposer de neuf points (128-119).

Tyrese Haliburton ou « l’émergence d’une super star »

Une action pleine de sang-froid et de grande classe que le nouveau chouchou du Bankers Life Fieldhouse n’a pas manque de célébrer. Après sa pirouette, il s’est regardé le poignet l’air de se dire « it’s my time » avant de se pointer du doigt. Car oui, c’était encore lui, l’homme de la situation. « Nous assistons à l’émergence d’une super star », s’est empressé de commenter Reggie Miller, quintuple champion NBA et légende des Pacers. « Il met tout le monde en garde. »

Tyrese Haliburton would NOT be denied reaching the first-ever NBA In-Season Tournament Championship! 🔥 27 PTS

🔥 15 AST

🔥 0 TO His 3rd game this season with 25+ PTS, 15+ AST and 0 TO. No other player has more than 1 such game in their CAREER since turnovers were first tracked… pic.twitter.com/vWndJ8WIbb — NBA (@NBA) December 8, 2023

Shooteur d’élite en devenir, le nouveau « Point God » a aussi fait honneur à son surnom en distillant 15 passes décisives. Le tout en ne perdant aucun ballon. Rare, très rare pour être souligné. Ajoutez y 27 points (11/19) et 7 rebonds et vous obtiendrez un match proche de la perfection. « Tyrese est un grand et jeune (23 ans) joueur qui possède tous les outils ainsi que la personnalité pour réussir et il en a le désir », applaudit Rick Carlisle, forcément enamouré par la performance du natif d’Oshkosh (Wisconsin). Avant d’ajouter dans un large sourire : « Toute les stars sont à Indiana cette saison. Après sept semaines de saison régulière, on en a déjà parlé comme le MVP ».

Après avoir écarté Boston et Milwaukee, les Pacers espèrent naturellement soulever le trophée de la première édition de cette NBA Cup. « Nous sommes en train de choquer le monde », résume Tyrese Haliburton. « Personne ne s’attendait à ce que nous soyons là, à part le staff et mes coéquipiers dans le vestiaire. Cette qualification signifie beaucoup pour nous, donc ça fait du bien ».

🤣 Petit moment sympa en conf' des Pacers… Myles Turner : « Je ne pense pas que nous ayons beaucoup de gars d'Hollywood dans cette équipe. » Tyrese Haliburton : « Nous n'avons pas beaucoup de gars d'Hollywood mais ce mec porte un costume. » pic.twitter.com/B8YAAxVpit — Théo Quintard (@TheoQuintard) December 8, 2023

Giannis Antetokounmpo (37 points à 13/19 aux tirs et 10 rebonds) avait lui une petite mine. « Nous devons être meilleurs sur la fin de match », a regretté la super star grecque près d’1 h 20 après la rencontre. Ses Bucks ont pourtant mené une majeure partie de la rencontre mais ont enchainé mauvais choix sur mauvais choix dans les cinq dernières minutes. « J’avais l’impression que, parfois, nous n’étions pas sur la même page et ça nous coûte cher », poursuit-il. « On doit vraiment être plus organisés et savoir vraiment ce que nous faisons. »

En quête d’un titre depuis son sacre en finale de la conférence Est en 2000, les Indiana Pacers tenteront de se défaire des Los Angeles Lakers, victorieux des Pelicans de La Nouvelle-Orléans (133-89).

La franchise californienne a rapidement mis fin à tout suspense après douze minutes de jeu. Du spectacle en revanche, les 20 000 personnes de la T-Mobile Arena en ont pris plein les yeux. LeBron James, qui ne cache pas son rêve de devenir propriétaire d’une franchise NBA à Las Vegas, était (déjà) comme chez lui. Juste, précis, adroit et souriant, il a livré une prestation plus que parfaite avec ses 30 points (9/12), 5 rebonds et 8 passes. N’est pas LeBron James qui veut.. Et il a encore une fois forcé le respect de son coach Darvin Ham. Sa perf’ en un mot ? « Extraordinaire », répond-t-il du tic au tac. « Il fait tout sur le terrain, il respecte le plan de jeu et se sacrifie. C’est une bénédiction de l’avoir avec nous. »

Avec de très précieux Anthony Davis (16 points) et Austin Reaves (17 points), les Lakers ont infligé un 41-17 rédhibitoire au retour des vestiaires à des Pelicans sans solution et sans grade envie.

LeBron James, lui, ambitionne sans doute de marquer encore un peu plus l’histoire de son empreinte en remportant la première édition de la NBA Cup.

De notre envoyé spécial Théo Quintard à Las Vegas (Nevada),