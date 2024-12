Isaïa Cordinier et la Virtus Bologne s’inclinent encore, face à l’Étoile Rouge

Malgré une solide performance d’Isaïa Cordinier, auteur de 13 points et d’un match complet, la Virtus Bologne a concédé une nouvelle défaite à domicile contre l’Étoile Rouge de Belgrade (87-94). Les Italiens restent derniers de l’EuroLeague avec un bilan de 2 victoires pour 12 défaites. L’électrochoc de la démission de Luca Banchi n’a pas fait effet.

Une avance gâchée en fin de match

La Virtus Bologne semblait bien partie pour mettre fin à une série de six défaites consécutives lorsqu’elle menait de 10 points (75-65) à moins de sept minutes de la fin. Mais l’Étoile Rouge, portée par un Isaiah Canaan (1,83 m, 33 ans) incandescent (26 points), a renversé la situation grâce à une action à 5 points suivi d’un festival offensif (15 points dans le dernier quart-temps). Les Serbes ont profité des nerfs de la Virtus pour reprendre l’avantage et sceller la victoire dans les dernières minutes.

Isaïa Cordinier : solide malgré la défaite

Dans une équipe en quête de repères, Isaïa Cordinier (1,96 m, 28 ans) a une nouvelle fois montré l’étendue de son talent. En 32 minutes de jeu, l’arrière/ailier français a compilé 13 points (5/11 aux tirs, 2/4 à 3-points), 4 rebonds, 3 passes décisives, 4 fautes provoquées et 5 fautes personnelles. Impliqué des deux côtés du terrain, il a été un pilier pour son équipe, notamment dans le troisième quart-temps où la Virtus avait pris le contrôle de la rencontre. Son coéquipier Will Clyburn (2,01 m, 34 ans) a lui terminé à 19 points, 12 rebonds, 3 passes décisives et 6 fautes provoquées pour 38 d’évaluation alors que Tornike Shengelia (2,06 m, 33 ans) a marqué 25 points.

La Virtus toujours dernière

Cette défaite laisse la Virtus Bologne à la dernière place de l’EuroLeague (2-12), malgré l’arrivée récente du coach Dusko Ivanovic, qui observait depuis les tribunes, laissant son adjoint Nenad Jakovljevic diriger l’équipe. Avec six revers consécutifs, les Italiens doivent impérativement réagir pour espérer redresser leur saison.

L’Étoile Rouge en pleine ascension

Côté Étoile Rouge, ce succès permet aux Serbes d’atteindre un bilan équilibré (7-7). Outre la performance de Canaan, Luka Mitrovic (21 points et 8 rebonds) et Filip Petrusev (21 points et 6 rebonds) ont été décisifs, assurant une domination intérieure.