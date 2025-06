Isaïa Cordinier et la Virtus Bologne tout proches des finales en Italie

Remake des Finales de l’an dernier, l’affiche opposant la Virtus Bologne et l’Olimpia Milan se déroule cette fois-ci en demi-finale. Jeudi 5 juin lors du match 3, Bologne a pris un net avantage sur les champions en titre, en menant désormais 2-1 dans la série. Les hommes de Dusko Ivanovic se sont imposés 78 à 68 sur le parquet milanais, notamment grâce à la performance de son joueur français Isaïa Cordinier (1,96 m, 28 ans), auteur de 19 points.

Une première balle de match pour Bologne

Après la déconvenue du match 2 et une lourde défaite 66 à 85 après avoir pourtant gagné in-extremis en ouverture de série (68-67), Bologne a su réagir pour récupérer l’avantage du terrain. Dès le début de match, la Virtus attaque fort (15-25, 10′), sous l’impulsion de sa recrue de fin de saison, Brandon Taylor (12 points et 7 passes décisives).

Dans le sillage d’un très bon Nikola Mirotic (21 points et 6 rebonds pour 30 d’évaluation), pour ce qui devrait être sa dernière saison à Milan, l’Olimpia a cependant refait totalement son retard en seconde période (54-54). Malgré tout, les visiteurs vont accélérer dans l’ultime période derrière le duo Cordinier – Shengelia (19 points chacun) et vont gérer la fin de match pour repartir avec la victoire (68-78).

Cordinier essentiel dans la victoire

Avec Tornike Shengelia (19 points et 6 rebonds), Isaïa Cordinier a été essentiel dans la victoire de son équipe. En plus de son poster rageur en fin de première période, le Français aura été efficace des deux côtés du terrain avec une partition complète. Au coup de sifflet final, l’arrière termine avec 19 points à 6/10 aux tirs et 6/6 aux LFs, 4 rebonds et 2 passes décisives pour 22 d’évaluation en 25 minutes de jeu.

La Virtus Bologne enchaînera un deuxième match à Milan ce samedi 7 juin (20h45) avec la possibilité de conclure la série afin de s’éviter un match 5 couperet à domicile. En finale, le gagnant de la série retrouvera le Germani Brescia qui a sweep le Trapani Shark dans l’autre demi-finale.