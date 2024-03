Ismaël Kamagaté signe son match référence en Italie

Ismaël Kamagaté (2,11 m, 23 ans) a signé son meilleur match en Italie depuis son arrivée en Serie A à l’été 2023. Le pivot français a permis à son équipe, Tortone, d’enregistrer sa cinquième victoire sur les six dernières rencontres, face à Naples (97-72).

Après le revers à Pistoia, Tortone s’est largement imposé en profitant de la production de six joueurs à 10 points ou plus : Colbey Ross, Chris Dowe, Arturs Strautins, Retin Obasohan, Kyle Weems et donc Ismaël Kamagate. Ce dernier a fini avec la meilleure évaluation de son équipe (28) grâce à ses 12 points à 5/7 aux tirs, 11 rebonds et 5 contres en 26 minutes. S’il avait déjà marqué 15 points en 19 minutes avec Milan en début de saison, Ismaël Kamagaté n’avait jamais fini en double-double en Serie A. Il s’en était approché déjà la semaine passée (12 points à 6/6, 7 rebonds et 3 contres en 22 minutes), ce qui confirme sa montée en puissance.

La Virtus Bologne domine Milan

Grâce à ce succès, Tortone équilibre son bilan (11 victoires et 11 défaites) et revient ainsi à hauteur du septième et du huitième, Pistoia et Trente. Devant, Brescia reste en tête alors que le deuxième, la Virtus Bologne, a pris le dessus (84-75) sur le troisième, Milan, dans le choc entre les deux écuries d’EuroLeague.