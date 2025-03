ITW Tyson Ward : « Peu de gens s’attendaient à nous voir aussi haut en EuroLeague ! »

En décembre 2023, Tyson Ward avait eu une vision à notre micro : « Avec Paris, on a une chance de jouer l’EuroLeague à court terme. » Quelques mois après, sa prophétie s’est réalisée.

Mais ce que le stoppeur américain du Paris Basketball n’avait peut-être pas anticipé, c’est que le club de la capitale serait bien calé dans le Top 6, directement qualificatif pour les quarts de finale, au cœur du sprint final. Mardi soir, après la 17e victoire de la campagne européenne (92-79 contre Milan), où il a encore apporté un écot considérable (+28 de +/-), il s’est confié dans les vestiaires de l’Adidas Arena.

Tyson, que représente cette victoire contre Milan, un concurrent dans la course aux playoffs ?

Toutes les victoires en EuroLeague sont énormes ! C’est déjà une bénédiction pour nous de nous retrouver dans cette course aux playoffs à ce stade de la saison. On sait très bien qu’au départ, peu de personnes s’attendaient à nous voir aussi haut. Donc chaque fois qu’on gagne, on est heureux ! Tous les succès sont importants, surtout quand on bat un concurrent direct…

Après vos cinq défaites consécutives du début du mois de mars, qu’est-ce qui a changé ?

Je dirais que c’est notre énergie ! Lors de cette série de défaites, on n’avait jamais d’énergie dans le troisième quart-temps. Cette fois, cela a été moins pire que ces derniers temps. On a été plutôt capables de corriger cela, on a su conserver une petite avance. Milan est une équipe talentueuse, il fallait les contenir au maximum en jouant notre style de basket.

« On aime faire bouger la balle »

11 des 12 joueurs ont marqué ce mardi…

C’est notre équipe ça ! On n’a peut-être pas l’impression que c’est toujours le cas, mais tout le monde apporte sa pierre à l’édifice, que ce soit en défense ou en attaque. Bien sûr que marquer des points aide mais je suis surtout heureux de voir que tous les joueurs sont capables de contribuer des deux côtés du parquet. C’est ce qui fait notre force. On est une vraie équipe, les gens aiment voir cela et nous, on aime faire bouger la balle et trouver le coéquipier ouvert.

Le symbole de cette menace constante, c’est Sebastian Herrera, qui, en un soir, a plus marqué que sur l’ensemble de la saison EuroLeague (13 points, contre 12 au total avant)…

Je suis fier de Seba ! Vous ne voyez pas à quel point il travaille dur. Il a eu peu de temps de jeu lors de la première partie de saison mais il est toujours resté positif. Il n’a jamais perdu confiance et il a récolté ce (mardi) soir les fruits de son travail. Il mérite les louanges aujourd’hui et il faut qu’il profite du moment. Tout le monde est heureux pour lui et j’espère que ça va continuer.