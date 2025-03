« L’énorme victoire » de Paris dans un match bascule en EuroLeague : le néophyte peut toujours rêver des playoffs !

Dans les couloirs de l’Adidas Arena, Yakuba Ouattara n’y allait pas par quatre chemins au moment d’évoquer l’importance de la victoire du Paris Basketball (92-79 contre Milan). « Énorme », s’exclamait l’ancien capitaine monégasque. « Elle est énorme pour nous. Elle nous permet de continuer à y croire. Il fallait gagner et on l’a fait avec la manière ! »

De fait, après un enchaînement de trois défaites de rang, le Paris Basketball était menacé de se retrouver éjecté du Top 10 au terme de cette 30e journée, en cas de défaite face à l’Olimpia et d’autres résultats défavorables. Au lieu de cela, les hommes de Tiago Splitter ont pris le meilleur sur un concurrent direct pour les playoffs, s’offrant même le luxe de récupérer le panier-average (-5 à l’aller) afin de préserver leur place dans le Top 6, synonyme d’accessit direct en quart de finale.

Malgré Fabien Causeur…

Pour cela, après une première mi-temps qui aura acté le retour parisien à ses standards de haute intensité et agressivité constante après plusieurs semaines de flottement, il aura fallu résister à un magnifique troisième quart-temps de Fabien Causeur.

Toujours incisif lorsqu’il affronte un club français, le plus grand joueur breton de l’histoire aura failli écœurer l’Adidas Arena avec 15 de ses 18 points lors de cette seule période, dont un shoot invraisemblable.

« Les douze joueurs ont contribué » : le symbole Herrera

Mais si Milan est revenu un temps à -6 (71-65, 28e minute), Paris n’aura pas réellement tremblé. Il est plus facile, aussi, d’être serein avec un joueur comme T.J. Shorts dans ses rangs. L’homme arrivé en Europe via un… essai de deux semaines au BK Ventspils (Lettonie) a sorti son quatrième match de la saison à plus de 35 d’évaluation : 24 points à 9/17, 6 rebonds, 10 passes décisives, 1 contre (!) et 2 interceptions pour une note finale à 37 en seulement 29 minutes.

Autour, Tiago Splitter aura su trouver quelques précieux facteurs X, comme Sebastian Herrera, auteur en un match de plus de points (13) que sur tout le reste de sa saison EuroLeague (12 en cumulé), ou Mathis Dossou-Yovo, à créditer d’une première sortie intéressante sur la plus grande scène continentale (4 points à 2/3 et 3 rebonds en 14 minutes).

TJ LE KAPO 📣💥 pic.twitter.com/9PGoxZH0Uz — Paris Basketball (@ParisBasketball) March 18, 2025

« On peut saluer l’état d’esprit de l’équipe », souligne Yakuba Ouattara. « On s’est battus de la première à la dernière minute. Tout le monde était super concentré et les douze joueurs ont contribué. C’est une vraie victoire d’équipe ! » Soit tout ce qui a manqué ces dernières semaines en EuroLeague…