ITW – Avec les Bleus, Zaccharie Risacher retrouve Frédéric Fauthoux : “C’est gratifiant de vivre cette expérience avec lui”

Un an après avoir quitté la JL Bourg pour la NBA, Zaccharie Risacher (2,05 m, 20 ans) retrouve Frédéric Fauthoux en Bleu cet été à l’occasion de l’EuroBasket 2025. Le joueur des Atlanta Hawks revient sur l’influence du technicien français dans sa jeune carrière, mais aussi sur ses aspirations pour les Bleus à l’EuroBasket 2025.

PROFIL JOUEUR Zaccharie RISACHER Poste(s): Arrière / Ailier Taille: 205 cm Âge: 20 ans (08/04/2005) Nationalités: Stats 2025-2026 / Préparation EuroBasket PTS 10 #68 REB 5 #35 PD 0,3 #294

Comment vous sentez-vous à quelques jours de votre entrée en lice à l’EuroBasket ?

Ça va ! Plus on se rapproche de l’événement, plus les choses se concrétisent. Avec le passage à douze joueurs, il n’y a plus cette pression, cette compétition très pure mais présente entre nous pour se faire une place. Cela nous aide à nous exprimer pleinement dans notre basket. On a un groupe très sain avec énormément de jeunes. J’ai pu en fréquenter la plupart en jeunes, à l’ASVEL, à la JL, en NBA ; je ne suis pas dans l’inconnue. C’est une chance d’avoir un groupe de gars avec de belles valeurs.

« On peut faire vraiment quelque chose de grand cet été »

Comment se passe la transition entre le jeu NBA et le basket FIBA ?

Je connais le jeu FIBA mais je n’y suis pas tant habitué que ça. Il y a énormément de différences avec la NBA : les contacts ne sont pas sifflés de la même manière, le terrain est plus court, la ligne à 3-points est plus proche du cercle… En termes d’espace, c’est assez perturbant. Il faut s’y habituer, c’était l’enjeu des premières semaines.

Votre franchise vous suit-elle cet été ?

Oui bien sûr ! J’ai deux ou trois coachs qui viennent me voir, et voir l’Euro. Bryan [George, assistant coach des Bleus et à Atlanta, ndlr.] sera toujours à mes côtés, sur le banc. Tous sont très heureux et excités à l’idée de voir comment on joue, de voir les forts talents aussi au sein de cette équipe. Je pense qu’on a pu voir tout le potentiel de cette équipe, on peut faire vraiment quelque chose de grand cet été.

« On veut donner la moindre goutte de sueur pour ce maillot Bleu »

Quel est votre feeling avec le sélectionneur Frédéric Fauthoux, un an après votre départ de la JL Bourg-en-Bresse ?

Je retrouve un peu le Freddy que j’ai quitté à Bourg, fidèle à lui-même. C’est gratifiant de pouvoir évoluer sous le maillot Bleu et de vivre cette expérience avec lui. Il m’a apporté énormément de choses, on a passé un an ensemble durant lequel il m’a fait progresser tactiquement, sur mon tir, ma posture, et même au quotidien. Il avait vraiment l’envie de m’accompagner au mieux dans mon projet. Il a été d’une aide précieuse.

Est-ce une sélection à son image ?

Oui. Il a appris à tous nous connaître, à appréhender le caractère de ce groupe, et je trouve que ça matche. Il est plutôt satisfait de ce qu’on a pu proposer et dégager, notamment en force de caractère. Cela correspond bien à l’équipe que Freddy a envie d’avoir, la philosophie de jeu et le mindset qu’il veut apporter. Je retrouve l’envie d’exploiter le jeu rapide en défendant fort et en laissant les qualités de chacun s’exprimer sur tout terrain. Cela passe par une grosse défense, par la recherche du moindre rebond pour scorer rapidement et plus facilement. On veut donner la moindre goutte de sueur pour ce maillot bleu, et renvoyer une image de guerriers qui veulent se battre sur tout ce qui bouge.

Propos recueillis à Bercy.