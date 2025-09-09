Ivan Almeida, ancien arrière en LNB, va jouer en Libye
Ivan Almeida va jouer dans un championnat peu connu.
Comme un autre ancien de LNB, Marcos Knight, l’ailier Ivan Almeida va également évoluer en Libye lors de la saison 2025-2026. L’ancien joueur de Lille, Roanne et Cholet s’est engagé avec le club de la capitale, Al Ahli Tripoli, qui va notamment disputer l’International Cup (18 au 21 septembre).
Joueur prolifique du championnat de France, notamment durant ses trois années en Pro B, Ivan Almeida (1,98 m, 36 ans) a depuis vogué dans de nombreux championnats. Depuis 2021, l’international cap-verdien s’était notamment installé au Portugal, au Benfica Lisbonne. La saison dernière, il a évolué en Serie B italienne, à Brindisi, posant encore de solides statistiques malgré ses 36 printemps (13 points et 5 rebonds par match). Avant de rejoindre la Libye, Ivan Almeida a disputé l’AfroBasket avec le Cap-Vert, éliminé en quart de finale par le futur vainqueur, l’Angola.
أخر التعاقدات استعداداُ لمونديال الأندية:
"ايفان ألميدا" يعود للزعيم ويلتحق اليوم بتدريبات أبطال أفريقيا لكرة السلة في تونس ⚪️🟢🛬#المجد_للشعار ✊#WeAreAlahliSC | #الأهلي_زعيم_الأندية_الليبية | #ليبيانا_ديما_معانا | #Skynet pic.twitter.com/6ST2uAjP3g
— Al Ahli Tripoli SC – الأهلي (@AlahliSCLibya) September 6, 2025
