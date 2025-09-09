Recherche
À l’étranger

Ivan Almeida, ancien arrière en LNB, va jouer en Libye

À l'étranger - Ancien ailier du championnat de France, passé par Lille, Roanne et Cholet, Ivan Almeida prend une direction insolite en rejoignant la Libye.
00h00
Ivan Almeida, ancien arrière en LNB, va jouer en Libye

Ivan Almeida va jouer dans un championnat peu connu.

Crédit photo : FIBA

Comme un autre ancien de LNB, Marcos Knight, l’ailier Ivan Almeida va également évoluer en Libye lors de la saison 2025-2026. L’ancien joueur de Lille, Roanne et Cholet s’est engagé avec le club de la capitale, Al Ahli Tripoli, qui va  notamment disputer l’International Cup (18 au 21 septembre).

LIRE AUSSI

Joueur prolifique du championnat de France, notamment durant ses trois années en Pro B, Ivan Almeida (1,98 m, 36 ans) a depuis vogué dans de nombreux championnats. Depuis 2021, l’international cap-verdien s’était notamment installé au Portugal, au Benfica Lisbonne. La saison dernière, il a évolué en Serie B italienne, à Brindisi, posant encore de solides statistiques malgré ses 36 printemps (13 points et 5 rebonds par match). Avant de rejoindre la Libye, Ivan Almeida a disputé l’AfroBasket avec le Cap-Vert, éliminé en quart de finale par le futur vainqueur, l’Angola.

Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
