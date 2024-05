J-15 pour l’avenir du Limoges CSP mais Jean-Marc Dupraz reste seulement concentré sur la fin de saison

Au terme d’une saison aussi méritante sportivement qu’éprouvante administrativement pour le Limoges CSP, l’entraîneur Jean-Marc Dupraz n’arrive pas à se projeter vers la suite, uniquement tourné vers les deux derniers matchs, comme il l’a indiqué au micro de France Bleu Limousin.

Pour le moment, le coach champion de France 2015 ne s’alarme pas concernant la construction de l’effectif 2024/25, ni sur les problèmes en interne qui touchent le club limougeaud, ni sur un quelconque retard pris sur les autres équipes : « Je pense que ce n’est pas encore le moment, il faut que les choses avancent du coté de la direction, en coulisses, des gens qui vont venir investir. Il faut avoir les bases pour savoir quel sera le budget et la masse salariale. Je suis pas certain qu’on soit en retard dans 2 semaines (le 15 mai). Je ne suis pas inquiet. » Pour rappel, si la DNCCG a fixé un ultimatum au 15 mai au CSP : sans argent des nouveaux investisseurs sur son compte à cette date, le club risque un refus d’engagement en LNB.

Cet ultimatum est très loin des préoccupations du technicien rhodanien. L’ancien coach du Paris-Levallois, Bordeaux, Lille et Nantes martèle être seulement tourné vers les deux derniers matchs de la saison, dimanche au Mans et le samedi suivant contre Bourg-en-Bresse.

« J’ai envie de bien terminer avec ce groupe, avant de penser à l’après, car je pense que les gars et le staff méritent. On va continuer comme ça, il reste deux matchs. On va continuer de se concentrer là-dessus, de se faire plaisir et de faire plaisir au public. Ce groupe mérite qu’on continue de s’occuper de lui jusqu’au bout. C’est ce qu’on va s’attacher à faire. Franchement qu’on continue comme ça à être sérieux. Depuis un moment, on prend les matchs un par un. Les gars ont adhéré à ce projet de les prendre un par un, de les préparer et de les jouer pour les gagner, de rester appliqués, concernés et puis surtout d’avoir de la solidarité. Il faut qu’on continue comme ça, on a deux matchs à faire, nous sommes professionnels et on va les préparer normalement.«