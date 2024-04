Isis Arrondo vivra son dernier match à domicile avec Angers

Le 6 avril, Isis Arrondo était visiblement émue en découvrant son maillot suspendu au plafond de la salle. Pour la première fois, la grande bannière arborant le numéro 9, son nom et les années « 2017-2024 », flottait au-dessus du terrain. Ce soir, elle flottera de nouveau lors d’un match qui pourrait marquer la dernière apparition d’Isis Arrondo à Jean-Bouin.

Elle a exprimé sa surprise et sa fierté lors d’une interview avec Ouest France, concernant la reconnaissance d’Angers :

« Je m’attendais à un petit discours, peut-être un bouquet de fleurs, mais pas à tout cela, » explique-t-elle après l’hommage qui lui a été rendu le 6 avril dernier, lors du dernier match de la saison régulière. « Cela me fait vraiment bizarre. Dans ma tête, je me suis demandé, pourquoi moi ? D’autres filles méritent également cet honneur, c’est certain. Mais voir mon maillot retiré et réaliser que c’est le premier du club, je me sens profondément honorée. »