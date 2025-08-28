Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Équipe de France

Jaylen Hoard, un facteur X des Bleus dès sa première compétition : « J’essaie d’apporter ce que je peux »

Appelé pour disputer son premier Euro avec l’équipe de France, Jaylen Hoard va découvrir ce jeudi la compétition internationale avec les Bleus face à la Belgique. L’ailier-fort, passé par les États-Unis et installé ces dernières saisons en Europe, revient sur son rôle, l’état d’esprit du groupe et son impatience avant le grand départ.
|
00h00
Résumé
Écouter
Jaylen Hoard, un facteur X des Bleus dès sa première compétition : « J’essaie d’apporter ce que je peux »

Jaylen Hoard a eu un bel apport en préparation avec les Bleus

Crédit photo : Guillaume Poumarede

À 26 ans, Jaylen Hoard s’apprête à vivre une grande première : sa première compétition officielle avec l’équipe de France A. L’ancien pensionnaire de Wake Forest, qui avait quitté l’Hexagone dès 2016 pour poursuivre son parcours aux États-Unis avant de connaître la NBA puis le championnat israélien, est désormais pleinement intégré au collectif tricolore. Calme, travailleur et apprécié pour son sens du collectif, il devrait être un complément précieux à Guerschon Yabusele dans la rotation intérieure. À la veille du premier match contre la Belgique, il s’est confié sur son état d’esprit et celui de l’équipe.

LIRE AUSSI

« On s’entend tous très bien en dehors du terrain »

Depuis le début de la préparation, Jaylen Hoard constate les progrès de l’équipe de France, qui a vécu un vrai renouvèlement cette année après la médaille d’argent olympique. « Défensivement, je trouve qu’on s’entraide bien. Même en attaque, on se trouve dans les espaces. L’énergie est positive. On arrive à se dire les bonnes choses, à s’encourager. Je pense que c’est la force du groupe : on peut bien se parler et s’entraider », explique-t-il.

Ce climat de camaraderie se ressent aussi en dehors des parquets : « La cohésion du groupe est très bonne, on s’entend tous très bien. Ça aide sur le terrain. »

Un rôle défensif et énergique

Jaylen Hoard va vivre son premier Euro avec les Bleus (photo : FIBA)

Hoard a profité de l’absence de certains intérieurs pour montrer ses qualités pendant la préparation. « Freddy [Fauthoux] m’avait dit qu’il voulait que j’apporte beaucoup dans l’aspect défensif, de l’énergie. Après, juste de jouer comme je joue en club. Match après match, je me suis bien adapté », assure l’ailier-fort.

S’il reste un « rookie » sur la scène internationale, il entend aussi contribuer par son expérience acquise en NBA et en Europe. « Je ne suis pas traité comme un rookie, mais pas non plus comme un vétéran. J’essaie d’apporter ce que je peux, et surtout d’apprendre parce que je n’ai pas encore fait de compétition officielle », dit-il.

Face à la Belgique, un « bon challenge »

Pour sa première officielle, la France affrontera la Belgique. « Ça va être un bon challenge parce que c’est le premier match, donc il y aura beaucoup d’émotions. Je connais quelques joueurs contre qui j’ai joué en Israël. Ce sera un bon test », juge Hoard.

L’Héraultais ne se met pas de pression particulière malgré l’excitation de ce premier match : « Franchement, je n’ai pas de stress. J’ai hâte de commencer les matchs. J’essaie de rester dans le moment présent et pas me projeter. »

Un joueur encore méconnu du public français

Longtemps éloigné du championnat français, Jaylen Hoard est conscient que le grand public tricolore le découvre à travers ce rassemblement. « Je sais qu’ils ne me connaissent pas trop, vu que je joue à l’étranger. Mais le fait qu’ils découvrent mon jeu et qu’ils l’apprécient, ça fait plaisir », confie-t-il.

Après avoir quitté la G-League pour lancer sa carrière européenne en Israël, il a retrouvé du sens à sa carrière. « Je voulais vraiment jouer dans un championnat pour gagner, pas juste être dans un rôle annexe en NBA. C’est ce que j’ai réussi à faire en Israël », explique-t-il. Un parcours qui lui permet d’être désormais référencé comme un très bon joueur EuroLeague. Une étape importante avant ce premier grand rendez-vous avec les Bleus.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
France
France
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
EuroBasket
00h00Loïc Schwartz, un Saint-Quentinois face aux Bleus : « Je mérite d’être à l’EuroBasket ! »
Jaylen Hoard a eu un bel apport en préparation avec les Bleus
EuroBasket
00h00Jaylen Hoard, un facteur X des Bleus dès sa première compétition : « J’essaie d’apporter ce que je peux »
Ismaël Bako et la Belgique font face à l'équipe de France pour démarrer l'EuroBasket
EuroBasket
00h00Belgique – France : privés de stars, les Belgian Lions veulent jouer crânement leur chance : « Il faut faire un match parfait »
Équipe de France
00h00« On était inconnus » : des cadets d’Antibes à l’Euro, la folle histoire de Cordinier et Luwawu-Cabarrot
Sarp Ataman au Final Four 2024 de l'EuroLeague, à Berlin
EuroBasket
00h00Le fils de 15 ans d’Ataman assistant de son père dans le staff de la Turquie
Mouhammadou Jaiteh s'est imposé comme le pivot titulaire de l'équipe de France avant l'Euro 2025
EuroBasket
00h00« On a la chance d’être dans un groupe où il y a une vraie cohésion » : Mam’ Jaiteh propulsé pivot n°1 des Bleus
Nikola Jovic a été très bon pour la Serbie contre l'Estonie
EuroBasket
00h00La Serbie déroule face à l’Estonie pour son entrée à l’EuroBasket
Guerschon Yabusele apprécie l'ambiance au sein du vestiaire de l'équipe de France
EuroBasket
00h00« On a l’impression d’aller dans la même direction » : Yabusele raconte la cohésion des Bleus
Lauri Markkanen et la Finlande ont eu du mal à se défaire de leurs voisins suédois
EuroBasket
00h00La Finlande a tremblé face à son voisin suédois
Théo Maledon annonce un système de jeu avec l'équipe de France
EuroBasket
00h00Théo Maledon, parmi les nouveaux patrons des Bleus, enfin ?
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Les Cleveland Cavaliers perdent l’un de leurs meilleurs shooteurs pour au moins 3 mois, un premier coup dur pour les candidats au titre
Russell Westbrook sous le maillot des Denver Nuggets face à Oklahoma City
NBA
00h00Les Kings insistent : Russell Westbrook reste une option sérieuse
Malik Beasley sous le maillot de Détroit face à Jalen Brunson sous le maillot des Knicks
NBA
00h00Malik Beasley attire l’intérêt des Knicks et Cavaliers après la fin de l’enquête fédérale
PJ Washington sous le maillot des Hornets face aux Kings
NBA
00h00PJ Washington proche d’une prolongation à 90M$ avec les Mavericks
Josh Giddey sous les couleurs des Bulls face à Indiana
NBA
00h00Josh Giddey et les Bulls : bras de fer autour de sa prolongation à Chicago
Carte signée par Michael Jordan et Kobe Bryant
NBA
00h00Carte Jordan-Bryant : un Graal vendu 12,93 millions de dollars aux enchères
Kobe Bryant sous le maillot des Lakers face à Golden State
NBA
00h00Warner Bros lance un biopic sur Kobe Bryant : les coulisses de la draft NBA 1996
Malik Beasley sous les couleurs de Détroit face aux Timberwolves
NBA
00h00Malik Beasley blanchi, plusieurs franchises déjà intéressées
Dylan Harper sous le maillot des Spurs face aux Jazz lors de la Summer League 2025
NBA
00h00Dylan Harper choisit la patience : un début en tant que remplaçant aux Spurs
Derrick Rose sous le maillot des Chicago Bulls en finale de Conférence Est face à Philadelphie lors des playoffs 2012
NBA
00h00Derrick Rose rejoint Jordan et Pippen : son maillot retiré par les Chicago Bulls en 2026
1 / 0