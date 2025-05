Jazz Gardner rejoint Saint Mary’s : déjà une troisième université pour le prospect franco-américain

Jazz Gardner (2,10 m, 21 ans) poursuit son parcours universitaire mouvementé. Le pivot californien de 2,13 m, aperçu avec l’équipe de France U18 lors des European Challengers 2021, va rejoindre Saint Mary’s pour la saison NCAA 2025-2026. Après une année de transition à Pacific où il a montré des progrès, il intègre une équipe ambitieuse qui a remporté la West Coast Conference (WCC) la saison passée.

NEWS: Jazz Gardner (@JazzGardner32) will transfer to Saint Mary’s, he tells @TheAthleticCBB

He averaged 4.6 points and 3.8 rebounds while shooting 60 percent from the field in 17 MPG last season at Pacific pic.twitter.com/h75MSA9CvY

— Tobias Bass (@tobias_bass) May 5, 2025