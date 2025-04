« Je ne voulais pas que la saison se finisse comme ça » : Pauline Astier officialise son départ de Bourges

Pauline Astier (1,79 m, 23 ans) a tiré sa révérence sous le maillot de Bourges samedi dernier à Paris-Bercy, en finale de la Coupe de France contre Charleville-Mézières. Quelques jours après une élimination prématurée en playoffs de La Boulangère Wonderligue, la Tarbaise a confirmé son départ du Cher dans un long entretien accordé au Berry Républicain. Direction désormais Prague pour celle qui formera un trio tricolore avec Valériane Ayayi et Janelle Salaün.

« Je ne voulais pas que la saison se finisse comme ça »

La fin d’une belle aventure. Après huit années passées à Bourges, Pauline Astier a disputé ses dernières minutes sous les couleurs Tango lors de la finale de Coupe de France face à Charleville-Mézières. Expulsée pour cinq fautes à trente secondes de la fin, l’internationale française a confié avoir tenté de rester concentrée malgré le contexte : « Même si on se dit qu’on va rester focus parce qu’on a ce dernier match à gagner, c’est vrai que c’est toujours un peu compliqué. Celles qui ont déjà vécu ça, je pense, comprendront », a-t-elle expliqué au Berry Républicain.

PROFIL JOUEUR Pauline ASTIER Poste(s): Meneur Taille: 179 cm Âge: 23 ans (15/02/2002) Nationalités: Stats 2024-2025 / La Boulangère Wonderligue PTS 9,9 #39 REB 3,3 #62 PD 6,4 #2

À l’issue du match, la déception a pris le dessus. « Je crois que je fonds en larmes dans les bras de Laëti (Laëtitia Guapo) ou d’abord Virgile (Abel) », raconte la meneuse. Marquée par cette fin brutale, elle a également évoqué son effondrement quelques jours plus tôt après l’élimination en quart de finale des playoffs contre Tarbes : « Quand je me suis effondrée sur le terrain, je ne pensais à rien, j’étais juste super triste de ne pas avoir d’autres moments ici, dans ce Prado. »

Cap sur Prague pour 2025-2026

Consciente que « le championnat est de plus en plus homogène », Pauline Astier a pris du recul sur cette dernière semaine difficile. « On n’a pas fait les meilleurs matchs qu’on puisse faire… Mais ce n’est pas pour autant que je dirai du mal de cette équipe », insiste-t-elle, mettant en avant les liens forts créés au fil des saisons.

À 22 ans, celle qui a remporté de nombreux titres avec Bourges s’apprête donc à découvrir une nouvelle étape de sa carrière en rejoignant Prague, récent champion d’Europe en EuroLeague. Une destination où elle retrouvera deux autres Françaises : Valériane Ayayi et Janelle Salaün.