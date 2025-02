Jean-Aimé Toupane : « On veut s’engager sur l’excellence »

Jean-Aimé, l’équipe de France est désormais officiellement qualifiée pour le championnat d’Europe…

C’est une grande satisfaction. C’est quelque chose que l’on recherchait et je suis très content de voir qu’on a su être sérieuses du début à la fin.

Cette intensité constante, malgré l’opposition relative, est-ce la satisfaction majeure du soir ?

Par rapport à nos ambitions, c’est la marque des grandes équipes, celles qui gagnent. Ce que l’on a fait par le passé, c’est très bien. Ce qui est important aujourd’hui, c’est ce que l’on va faire au quotidien, et on veut bien le faire. Dans ce cadre, il y a une donnée importante : c’est l’intensité et la vitesse d’exécution sur le terrain.

Cela donne un écart colossal : +101, la plus large victoire de l’histoire de l’équipe de France…

Dans la logique sur laquelle on veut travailler, les préparations vont être de plus en plus courtes. Nous, on est sur du factuel, sur le travail, des choses basiques qui vont nous faire réussir. Le résultat est la conséquence de ce que l’on veut faire. Voilà notre approche des matchs. Ce qu’on veut, peu importe l’écart, c’est que l’on fasse bien ce que l’on décide de faire. On veut s’engager sur l’excellence. Qu’il y ait 100 points ou un point d’écart, la volonté est de montrer sur le terrain des valeurs de solidarité, de courage, de détermination, d’abnégation. C’est ce que l’on veut véhiculer.

Dimanche, face à Israël, vous aurez un match sans enjeu comptable mais utile pour progresser…

Tous les matchs ont un enjeu ! Nous, on est là pour travailler. On se voit peu dans l’année et ce temps ensemble doit nous apporter des choses. C’est pourquoi tous les matchs sont importants.

Avec quel groupe allez-vous partir à Riga ?

On va partir à 12. Il y a entraînement vendredi. Le staff médical fera un check-up et je donnerai la liste après la séance.