Jean-Fabrice Dossou de retour, Nantes veut frapper un grand coup contre Boulazac

Deux mois après sa blessure, Jean-Fabrice Dossou (2,11 m, 24 ans) retrouve les parquets avec le Nantes Basket Hermine. Face au leader Boulazac, l’Hermine espère s’appuyer sur son retour et une équipe enfin au complet pour réaliser un exploit et continuer à croire au maintien.

Un retour attendu pour un match capital

Après neuf semaines d’absence en raison d’une blessure au doigt, Jean-Fabrice Dossou est de retour et pourrait être un facteur clé pour le Nantes Basket Hermine, qui lutte pour se maintenir en Pro B. L’intérieur ne sera pas de trop face au leader du championnat, finaliste des playoffs 2024.

« Boulazac, c’est fort et c’est bien drivé par Alexandre Ménard, » reconnaît Rémy Valin, l’entraîneur nantais, dans Ouest-France. « On a produit du jeu à Pau, on est pour la première fois au complet et on a effectué une bonne semaine d’entraînement. Il faut garder le moral et continuer à avancer. »

Un choc des extrêmes mais des motifs d’espoir

Malgré son avant-dernière place au classement, Nantes reste combatif et croit en ses chances contre une équipe de Boulazac qui pourrait accuser la fatigue, après un match de Leaders Cup à Blois (88-79) mercredi soir.

« Ça fait mal car on mérite de gagner, mais c’est la réalité de notre saison. Contrairement à Boulazac, on ne gagne pas les matches serrés. On se bat avec nos démons. » confie Stéphan Gauthier, capitaine nantais.

L’ailier de Nantes, qui retrouvera Boulazac avec une émotion particulière, peut compter sur le soutien familial, même si cela crée une situation cocasse :

« Mes grands-parents sont abonnés à Boulazac, mais pour une fois, ils ne supporteront pas le BBD ! Peu importe que ce soit le leader, il faut gagner. »

Avec un effectif enfin au complet, Nantes a de quoi croire à l’exploit. L’ajout de Dossou et de Louis Marnette (1,93 m, 23 ans) renforce un groupe qui a montré des signes encourageants ces dernières semaines, notamment avec quatre victoires lors des cinq derniers matchs à domicile.

Boulazac en pleine confiance mais sous pression

Solide leader de Pro B, Boulazac affiche 9 victoires en 10 journées et semble armé pour une nouvelle victoire. À l’aller, Nantes avait pourtant tenu tête (81-75) et espère s’inspirer de cette performance pour renverser le favori.